8 привычек, которые делают людей счастливыми: они действительно работают

Люди ежедневно совершают поступки и делают вещи, которые разрушают ментальное здоровье. Это регулярный просмотр соцсетей подолгу, отказ от полноценного сна, вместо завтрака - чашка кофе, общение с токсичными людьми, нелюбовь к себе. И все это не делает нас счастливее.

Однако как утверждают психологи, есть вещи и различные привычки, которые помогут вам внести вклад в хорошее самочувствие. Они позволяют получать радость и наслаждение от каждого дня.

Цените дружбу

Преподаватель психологии и наук о мозге в Вашингтонском университете в Сент-Луисе Тим Боно отмечает: для него дружба и теплые отношения - приоритет. Если какие-то дела будут мешать встретиться с родными и друзьями, он постарается изменить свой график так, чтобы не потерять возможность провести время с близкими.

Исследования показали, что счастье не в деньгах, славе или упорном труде. Радость людям доставляет способность вступать в позитивные отношения, дарить и получать любовь и заботу.

Будьте благодарны

Речь идет не о том, чтобы поблагодарить кассира в магазине или человека, который придержал вам дверь, хотя это, безусловно, тоже неплохая идея. Однако психологи рекомендуют почаще задавать себе вопрос: что хорошего произошло со мной за прошлую неделю? За что я могу быть благодарным сегодня?

Причиной для радости может быть, как важное событие вроде повышения по работе, так и просто вкусный ужин - неправильных ответов тут нет. Можно даже попробовать вести "дневник благодарности".

Избавляйтесь от негатива

Мы изначально склонны обращать внимание скорее на плохое и негативное, чем на что-то хорошее. Однако мало того, что в мире и так много причин расстроиться или разозлиться, мы еще и сами добавляем в свою жизнь негатива. Например, подумайте над тем, на что вы подписаны в социальных сетях, какие новости привыкли читать.

Безусловно, никто не призывает вас полностью отгородиться от всего плохого. Однако следите за тем, чтобы сохранять баланс и гармонию между положительными и отрицательными эмоциями.

Занимайтесь спортом в удовольствие

Врачи и психологи регулярно говорят о пользе физической активности. И все это правда: тренировки помогают и тело в тонусе держать, и психическое здоровье подправить. Однако в идеале психологи советуют еще выбрать тот вид тренировок, который будет доставлять вам настоящее удовольствие.

Придерживайтесь своих ценностей

У каждого человека есть свое мировоззрение, свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Однако очень важно связать свои истинные ценности со своим поведением.

Считаете, что ваши ценности - это доброта и дружелюбие? Попробуйте каждый день делать что-то, что будет подтверждать эти ценности: помогите коллеге, улыбнитесь незнакомцу, поддержите своего друга. Так вы сделаете большой шаг на пути к более гармоничной жизни.

Откажитесь от отупляющего досуга

Конечно, всем нам нужно выделять время на отдых. Но алкоголь в больших количествах, запойный просмотр телевизора, азартные игры - все это едва ли можно назвать хорошим, качественным отдыхом.

Часто люди прибегают к этим развлечениям, чтобы отвлечься от плохого. Однако так вы лишь убегаете от проблем, а не решаете их. Значимая часть благополучия - испытывать весь доступный спектр эмоций, в том числе и негативных, давать себе возможность проживать их.

Практикуйте осознанность

Осознанность - это легкодоступный инструмент, который к тому же ничего не стоит.

"Это просто акт соприкосновения со своими мыслями и чувствами, воздержания от любых суждений о них и отпускания их", - объясняет психолог и коуч Грегори Салливан.

Он добавил, что для него и многих других это также предполагает сосредоточение внимания на дыхании, чтобы справиться с трудными мыслями и чувствами.

Проведено большое исследование, которое показало, что осознанность снижает тревогу, депрессию, обсессивно-компульсивное расстройство и злоупотребление психоактивными веществами. Физически это связано с понижением кровяного давления и улучшением сна.

Высыпайтесь

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, взрослым необходимо спать не менее 7 часов каждую ночь. Хороший отдых позволяет нам лучше контролировать свои эмоции и действия. А это прямой путь к благополучию. Тем более, что хороший сон помогает предотвратить болезни и приносит пользу иммунной системе.

Доктор Боно отмечает, что вам не обязательно одновременно запускать все эти варианты поведения. Выбирайте те, которые вам резонируют. Если вам сложно практиковать осознанность сразу, то развивайте дружеские отношения. Нет сил благодарить - выберите сначала тот вид спорта, который вам подходит.

"Посмотрите, какие из них вам легче всего включить в свой день, и какие из них принесут вам наибольшую пользу для вашего психологического и психологического здоровья. Затем продолжайте сосредотачиваться на них по мере продвижения вперед в течение дня", - подчеркнул Боно.