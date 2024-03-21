Что в общении приводит к конфликту: психолог назвала роковую ошибку

Иногда конфликты возникают из-за разной манеры общения или недоразумения. Хотя иногда конфликтов не избежать, некоторые можно предотвратить, если анализировать свое поведение и избегать определенных действий.

О том, что в общении приводит к конфликту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Юлии Дамочкиной в Instagram .

Какая ошибка приводит к конфликту

По словам Юлии, это определенное предубеждение, которое приводит к дальнейшему недоразумению, обидам и завершению общения. А именно неосознанное убеждение "у меня, как у всех" - транслирование своего опыта на других.

Это влияет на коммуникацию с окружающими, может разрушить отношения, усложнить реализацию целей и переговоров в бизнесе. Более того - это о том, как человек ведет дискуссию, строит диалог, аргументирует свою позицию и его умение идти на компромисс.

Что разрушает общение

Как пишет Юлия, предубеждение может иметь разные формы, это может касаться взглядов на отношения, ценности, отношение к работе, карьере и здоровью. Также Юлия приводит примеры распространенных ошибочных убеждений.

Я знаю лучше, как правильно. Если же ты не согласен со мной - проблема в тебе.

В то же время, по словам психолога, не существует двух одинаковых жизненных опытов. Ведь разнообразные факторы, такие как воспитание, отношение родителей, окружение, темперамент, которые формируют личность и определяют ее действия и решения, уникальны.

Если для меня в приоритете здоровья - то для всех это должно быть на первом месте. А для кого нет - тот неудачник.

Вместо здоровья приоритетом может быть семья, отношения, бизнес - однако у каждого человека будет своя система ценностей, сформированная социумом и культурными обычаями. Рассматривая что-нибудь исключительно через призму своих ценностей, мы игнорируем усилия, которые человек может прилагать для достижения своей цели.

Другой человек может иметь свои приоритеты (фото: Freepik)

Если у меня идеальные отношения, то у каждой пары они тоже гармоничны. Такие ситуации и проблемы как развод, насилие - точно не могут случиться.

Бесспорно, это здорово, если не пришлось столкнуться с абьюзом или жестоким отношением. Однако положительный опыт одного человека не может отменить отрицательный опыт другого. Кроме того, травмы, их осознание и проработка также влияют на восприятие, потребности, эмоциональные границы и модель поведения.

Таким образом, что-либо, что для одного человека счастья, для другого - болезненные воспоминания. Следовательно, убеждения могут иметь не только аргументы в опровержение, но и в их пользу.

Как можно избежать конфликта

Юлия отмечает, что, не зная жизненного пути и травм человека, не стоит беспрекословно настаивать на своем. Ведь игнорирование чувств и мнения собеседника - проявление безразличия, а иногда даже жестокости.

По словам психолога, принятие мнения другого человека - наибольшее проявление уважения к нему. В то же время, это не значит изменить свое мнение или согласиться с позицией собеседника, а только не отрицать ни свой опыт, ни опыт другого человека. И, конечно, это должно быть взаимное отношение.

В противном случае следует конструктивно завершать общение и искать окружение, близкое по ценностям и взглядам.