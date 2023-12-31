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8 традиционных щедривок, которые должен знать каждый украинец

8 традиционных щедривок, которые должен знать каждый украинец (фото: Getty images)
Автор: Иванна Пашкевич

В этом году украинцы впервые будут праздновать Щедрый вечер, Васильев вечер или Маланку по новоюлианскому календарю - 31 декабря. До перехода Церкви на новый календарь Щедрый вечер праздновали 13 января.

По традиции, в этот праздник принято переодеваться в костюмы и петь традиционные песни, желая мира и достатка дому и благополучия хозяину.

РБК-Украина (проект Styler) подготовила небольшую подборку самых популярных украинских щедривок, которые подойдут как для взрослых, так и для детей.

Щедривки для детей

***

Щедрівочка щедрувала,

Під віконце підбігала. -

Чи ти, тітко, наварила,

Чи ти, тітко, напекла?

Неси мені до вікна,

І вареник, і пиріг

Неси швидше на поріг!

Як гаряче - давай нам.

Як холодне - нехай вам.

А в нашої неньки

Рученьки біленькі,

Кругом столу ходить,

Варенички робить.

 

***

Щедрий вечір, добрий вечір -

Щиро, добре свято!

Щоб було у вас у батьківщині

Діточок багато!

Щоб були всі здорові,

Сповнені рум'янку!

Щоб стелилася ваша частка,

Як вишиванка!

Щоб у батьківщині дружній вашій

Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Всім добра та світу!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати: -

Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

 

***

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону - ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар - багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство - золотiї руки.

Для дорослих

***

Ми щедруєм і співаєм під вікном

Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.

Хай квітують ваші ниви золоті,

Щоб життя було щасливе в майбутті.

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

***

Щедрий вечір, добрий вечір.

Й усім людям на весь вечір.

Сидить же він в кінці стола.

А на ньому шуба, шуба льова.

Як не даси, дядюсю, пирога

Виведемо вола за рога.

Де віл ногою - там жито копою,

Де віл рогом - то там жито стогом.

Де віл хвостом - то там жито трестом.

Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,

А батько сварився, щоб довго не пізнився.

***

Йшов він лісом, йшов він степом,

Містом і селом,

Щоб велику Україну

Обгорнуть теплом.

У родину нашу дружню  

Тихо увійшов  

І до кожного серденька  

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки,  

Сміх і тут, і там.  

Щедрий вечір, добрий вечір,  

Українці, вам!

***

Тільки визирнув на небо

Місяць-зорепас,

Щедрий вечір, добрий вечір

Завітав до нас.

Йшов - не йшов, а просто линув,

Ми його чекали,

Щоб велику Україну

Лихо обминало.

У родину нашу всеньку

Стиха увійшов -

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки

І слова вітань!

Щедрий вечір, добрий вечір

Добрий день, настань!

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