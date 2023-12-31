8 традиційних щедрівок, які повинен знати кожен українець

У цьому році українці вперше святкуватимуть Щедрий вечір, Василів вечір або Маланку за новоюліанським календарем - 31 грудня. До переходу Церкви на новий календар Щедрий вечір святкували 13 січня.

За традицію, в це свято заведено переодягатися у костюми та співати традиційні пісні, бажаючи миру й достатку оселі та добробуту господареві.