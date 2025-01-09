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8 продуктов, которые вы никогда не должны есть на ужин

Что нельзя есть вечером (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Правильный вечерний рацион имеет решающее значение для качественного сна ночью. Поэтому поздно вечером стоит избегать некоторых продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

 

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