8 популярных продуктов, о которых вам врут

Картофель

Часто боятся из-за крахмала и "высокого гликемического индекса". Но крахмал - это просто углевод, необходимый для энергии (люди, живущие дольше всех, получают до 50% калорий из углеводов!). Картофель сытнее гречки или киноа. Проблема не в самом клубне, а в способе приготовления (жареный, пюре с маслом - это калорийно). А ГИ не имеет значения для здорового человека.

Хлеб

"От него полнеют, особенно дрожжевой!" На самом деле дрожжи никак не влияют на калорийность или питательность. Важнее мука: цельнозерновой хлеб полезнее белого благодаря клетчатке, хотя калорийность подобная. Хлеб можно и стоит есть, даже при похудении, выбирая качественный продукт.

Соки

Они окутаны ореолом полезности и витаминов. Но с точки зрения фигуры и здоровья - это обычная сладкая вода. Фрукт мы едим медленно, получая клетчатку и насыщение. Сок выпивается мгновенно, не насыщает и не дает клетчатки, contributing к лишним калориям. Лучше ешьте фрукты целыми или пейте воду.

Вода

Миф об "обязательных" 2-3 литра ежедневно звучит повсюду. Наше тело - совершенная система, которая сама регулирует водный баланс. Вся жидкость - из напитков, еды и даже та, что образуется в организме - восстанавливает баланс. Пейте по желанию, когда чувствуете жажду, и не беспокойтесь о "нормах".

Мед

Считается целебным заменителем сахара. Снимем розовые очки: мед - это сахар, причем с большим содержанием фруктозы (злоупотребление которой вредит печени). Количество витаминов и минералов в нем мизерное. Имеет легкое бактерицидное действие, но это не панацея, а просто сладкий продукт.

Сахар

"Белая смерть", "пустые калории". Да, столовый сахар - это рафинированный углевод без витаминов, минералов или клетчатки, что дает мало сытости. Но полный запрет часто приводит к срывам. Сахар и сладости вкусные - и это единственная, но достаточная причина позволять их себе. Ключ - не исключать, а дозировать!

Оливковое масло

Безусловно полезное... и чрезвычайно калорийное! Это самый калорийный продукт. Щедро заправляя салаты, вы легко добавляете значительное количество калорий в свой рацион. Если следите за весом, четко дозируйте количество масла.

Молоко

Часто избегают из-за лактозы или представления, что оно "для телят". Лактоза - это углевод. Большинство людей прекрасно ее переносит. Даже при непереносимости возможно употребление малых количеств или кисломолочных продуктов. Молоко и молочка - полезные продукты, и отказываться от них без надобности не стоит.