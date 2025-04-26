Эти продукты делают вас более нервными: что нельзя есть при стрессе

В периоды стресса многие из нас ищут утешения в еде. Однако не все продукты одинаково полезны, когда нервная система работает на пределе.

Какие продукты категорически нельзя есть во время стресса, чтобы не усугубить состояние - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какие продукты не надо есть во время стресса

Некоторые из них могут не только не помочь, но и существенно ухудшить эмоциональное и физическое состояние. Диетологи и психологи называют ряд продуктов, от которых стоит категорически отказаться или хотя бы максимально ограничить их потребление во время повышенного стресса.

"Быстрые" углеводы и избыток сахара

Конфеты, пирожные, сладкая выпечка, газированные напитки, соки с добавленным сахаром - эти продукты вызывают резкий скачок уровня глюкозы в крови. Это дает кратковременное ощущение удовольствия или "прилива" энергии, но за ним быстро наступает такой же резкий спад. Эти "сахарные качели" могут усиливать чувство усталости, раздражительность, тревожность и перепады настроения, что в условиях стресса крайне нежелательно. Кроме того, чрезмерное потребление сахара может влиять на воспалительные процессы в организме и негативно сказываться на общем состоянии здоровья.

Чрезмерное потребление кофеина

Кофе, крепкий чай, энергетические напитки - кофеин является стимулятором центральной нервной системы. В небольших дозах он может помочь сосредоточиться, но во время стресса организм и так находится в состоянии повышенной возбудимости. Избыток кофеина может усилить симптомы стресса: учащенное сердцебиение, нервозность, тревожность, проблемы со сном. Бессонница же, в свою очередь, значительно ухудшает способность организма преодолевать стресс.

Алкоголь

Некоторые используют алкоголь как способ "снять" стресс, но это ошибочное решение. Алкоголь является депрессантом нервной системы, и хотя сначала может показаться, что он расслабляет, впоследствии он нарушает нормальные процессы в мозге, влияет на качество сна и может усиливать чувство тревоги и даже депрессивные состояния после того, как его действие проходит. Кроме того, алкоголь обезвоживает организм, что также негативно влияет на самочувствие во время стресса.

Фастфуд и ультраобработанные продукты

Бургеры, картофель фри, чипсы, готовые полуфабрикаты, соленые снеки - эти продукты обычно содержат высокий уровень насыщенных и трансжиров, соли, сахара и искусственных добавок при низкой питательности. Они трудно перевариваются, могут вызвать воспалительные процессы в организме и негативно влиять на микрофлору кишечника, которая тесно связана с нашим эмоциональным состоянием. "Быстрая" еда дает временное удовольствие, но не насыщает организм необходимыми витаминами и минералами, которые критически важны для поддержания нервной системы во время стресса.

Острая пища

У некоторых людей острая пища может вызвать временное усиление чувства тревожности из-за стимуляции нервных окончаний. Кроме того, она может раздражать слизистую оболочку желудка, что в условиях стресса, когда пищеварительная система и так работает в особом режиме, может привести к дискомфорту или обострению проблем с ЖКТ.

Почему это важно во время стресса?

Во время стресса наш организм выделяет гормоны (кортизол, адреналин), которые влияют на все системы, включая пищеварительную и нервную. Употребление продуктов, вызывающих резкие перепады сахара, чрезмерно стимулируют или подавляют нервную систему или создают дополнительную нагрузку на пищеварение, может усилить негативный ответ организма на стресс, загнать его в еще большую "яму".

Вместо этого, во время стресса рекомендуется сосредоточиться на сбалансированном питании, богатом на медленные углеводы (цельнозерновые продукты), белки, полезные жиры (омега-3 жирные кислоты), фрукты и овощи, содержащие витамины группы B, магний и антиоксиданты. Эти компоненты помогают поддерживать стабильный уровень энергии, нормализовать работу нервной системы и улучшить настроение.