8 признаков женского абьюза: проверьте себя (видео)

Какие признаки женского абьюза

По словам психолога, женский абьюз тоже не редкое явление в отношениях с мужчинами. Об этом мало говорят, но он не менее разрушителен для отношений, психики и для самой женщины, не говоря уже о мужчине в таких отношениях.

Первым признаком является унижение и оскорбления, особенно мужских качеств. К примеру, в финансах, в сексуальной жизни, сравнение с другими мужчинами или с бывшими.

"Второе - это манипуляция оскорблением", - говорит психолог.

Третье - это, конечно же, игнорирование и умалчивание проблем или оскорблений.

"Четвертый признак - это смена масок, когда с мужчиной ты одна, ты его критикуешь, а для твоей публики он самый лучший", - отметил психолог.

Главные признаки женского абьюза (фото: Freepik)

Пятый признак - это шантаж, в любом виде и формате.

"Шестой признак - это, конечно, всем известные эмоциональные качели. То она любит тебя, то ненавидит, то злится, то она с тобой, то просто идет и разводится", - рассказывает Александр.

Седьмой признак - это постоянный контроль.

А вот восьмой признак - это патологическая ревность.

По этому списку можно проверить, есть ли у вас признаки абьюза в поведении и отношениях со своим партнером.