8 ознак жіночого абʼюзу: перевірте себе (відео)

Аб’юз буває не лише зі сторони чоловіка, а й зі сторони жінки, хоча частіше за все, це списується на емоційність. Проте є ознаки, за допомогою яких це можна розпізнати.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео психолога Олександра Цуркана
За словами психолога, жіночий аб’юз теж не рідке явище у стосунках з чоловіками. Про це мало говорять, але він не менш руйнівний для стосунків, психіки та для самої жінки, не кажучи вже про чоловіка у таких стосунках.
Першою ознакою є приниження та образи, особливо чоловічих якостей. Наприклад, у фінансах, в сексуальному житті, порівняння з іншими чоловіками або з колишніми.
"Друге - це маніпуляція образою", - каже психолог.
Третє - це звичайно ж ігнорування та замовчування проблем чи образ.
"Четверта ознака - це зміна масок, коли з чоловіком ти одна, ти його критикуєш, а для твоєї публіки він найкращий", - зауважив психолог.
Головні ознаки жіночого аб'юзу (фото: Freepik)
П’ята ознака - це шантаж, в будь-якому вигляді та форматі.
"Шоста ознака - це, звичайно, всім відомі емоційні гойдалки. То вона любить тебе, то ненавидить, то злиться, то вона з тобою, то просто йде та розлучається", - розповідає Олександр.
Сьома ознака - це постійний контроль.
А от восьма ознака - це патологічна ревність.
За цим списком можна перевірити, чи є у вас ознаки аб’юзу у поведінці та стосунках зі своїм партнером.
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