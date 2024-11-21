8 самых древних цивилизаций в истории человечества: от очень известных до почти забытых

Шумеры

Шумеры, существовавшие с 4500 по 1900 год до н.э. на территории Месопотамии (современный Ирак), являлись пионерами во многих отраслях, в частности в разработке клинописи - одной из первых известных форм письма.

Они создали города-государства, такие как Ур, Урук и Эриду с развитыми системами управления, права и торговли. Их инновации в сельском хозяйстве, в частности ирригация, позволили им преуспеть в суровых условиях между реками Тигр и Евфрат.

Хотя шумеры больше не существуют как отдельная цивилизация, их влияние на последующие месопотамские культуры, такие как аккадцы и вавилоняне, были глубокими, особенно в областях письма, права и религии.

Шумерская роспись (фото: Википедия)

Древний Египет

Древний Египет, существовавший более 3000 лет с 3100 по 332 г. до н.э., был одной из самых долговечных цивилизаций в истории.

Египет располагался на плодородных берегах Нила и был известен своей монументальной архитектурой, в частности Великими пирамидами Гизы и Сфинксом, а также сложными религиозными верованиями, сосредоточенными вокруг богов, таких как Ра, Осирис и Исида.

Фараоны были не только политическими, но и религиозными лидерами, считавшимися богами в человеческом облике. Несмотря на завоевание персами, греками и римлянами, египетская культура сохранилась на века.

Египетские мумии (фото: Википедия)

Цивилизация долины Инда

Цивилизация долины Инда, существовавшая с 3300 по 1300 год до н.э., была одной из самых ранних цивилизаций, охватывая территории современного Пакистана и северо-западной Индии.

Их города, такие как Хараппа и Мохенджо-Даро, были чрезвычайно развиты, с планировкой улиц по принципу сетки, сложными дренажными системами и многоэтажными домами.

Цивилизация в значительной степени зависела от сельского хозяйства и торговли, но таинственно пришла в упадок около 1300 г. до н.э., возможно из-за экологических изменений или нашествия.

В отличие от других древних цивилизаций, ее язык и письменная система до сих пор не расшифрованы, что оставляет многое неизвестным о ее культуре.

Скульптуры цивилизации долины Инда (фото: Википедия)

Цивилизация Норте-Чико

Цивилизация Норте-Чико, существовавшая с 3500 по 1800 год до н.э. на прибрежных равнинах современного Перу, является одной из древнейших цивилизаций Америки.

Она известна своими монументальными архитектурными сооружениями, в частности, пирамидальными структурами и большими церемониальными комплексами.

Несмотря на отсутствие гончарства и письма, у них была сложная социальная организация, руководившая крупными сельскохозяйственными угодьями, в частности, выращиванием хлопка и других культур.

Минойцы

Минойцы, существовавшие с 3000 по 1450 год до н.э. на острове Крит, были первой развитой цивилизацией Европы. Они известны своими дворцами, в частности Кносом, и ярким искусством, в частности фресками, изображающими ритуалы с боем быков.

Минойцы также были искусными мореплавателями, активно торгуя в пределах Средиземного моря. Их цивилизация пришла в упадок около 1450 года до н.э., вероятно из-за сочетания природных катастроф, таких как извержение Терри (современный Санторини), и нашествия микенцев.

Минойское захоронение (фото: Википедия)

Древний Китай (Династия Ся)

Династия Ся, традиционно считающаяся первой династией Китая, правила с 2070 до 1600 года до н. е. в долине Желтой реки. Хотя многие аспекты их истории остаются окруженными легендами, им приписывают закладки основ китайской цивилизации.

Достижения династии Ся включают в себя разработку бронзовой металлургии, развития сельского хозяйства и централизованное управление. Некоторые историки сомневаются в ее существовании, но эта династия заложила основы для следующей династии Шан, для которой больше археологических доказательств.

Современный Китай считает, что многие его культурные и политические корни произошли от этого раннего периода, хотя сама династия Ся давно исчезла.

Эламская цивилизация

Эламская цивилизация, существовавшая с 2700 по 539 год до н. е. на территории современного юго-западного Ирана, была мощным царством, которое часто взаимодействовало с месопотамскими государствами.

Ее столица, Сусс, стала важным культурным и политическим центром. Эламиты разработали собственную систему письма и были известны своим мастерством в металлургии. Они часто вступали в конфликты с соседними народами, в частности с вавилонянами и ассирийцами.

В конце концов, эламская цивилизация была поглощена Персидской империей после завоевания Кира Великого в 539 году до н. э. Хотя эламиты больше не существуют, их культурные и технологические достижения повлияли на раннюю персидскую цивилизацию.

Карта расположения Эламской цивилизации (фото: Википедия)

Ольмекская цивилизация

Ольмекская цивилизация, существовавшая с 1500 по 400 год до н. э на побережье Мексиканского залива, часто считается "материнской культурой" Мезоамерики.

Они известны своими колоссальными каменными головами, которые, вероятно, изображали их правителей, а также ранним использованием письма, календарной системы и религиозных практик, сосредоточенных вокруг божеств ягуаров.

Ольмеки повлияли на следующие мезоамериканские цивилизации, такие как майя и ацтеки, в плане искусства, архитектуры и религии. Хотя ольмеки исчезли около 400 г. до н. э., их культурные и технологические новации оставили длительное влияние на развитие более поздних мезоамериканских обществ.

Статуи ольмеков (фото: Википедия)