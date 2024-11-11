Великая подводная тайна планеты: что скрывает "японская Атлантида" Йонагуни

Подводный комплекс Йонагуни у берегов Японии уже несколько десятилетий поражает исследователей и туристов своей загадочностью и величием. Одни исследователи считают, что эти каменные формы являются естественными образованиями, в то время как другие убеждены, что это остатки древней цивилизации.

Открытие и первые впечатления

Комплекс был случайно открыт японским дайвером Кихачиро Аратаке в 1986 году. Во время погружения он заметил гигантские каменные структуры с ровными, прямыми углами и лестницами, напоминающими архитектурные элементы, похожие на пирамиды.

Эти находки быстро привлекли внимание ученых, археологов и энтузиастов. Особый интерес представляют детали, которые выглядят как дороги, террасы, лестницы и даже бассейны, что намекает на возможную рукотворность комплекса.

"Мегалиты-близнецы" (фото: Википедия)

Археологические исследования и споры

Ученые, исследовавшие комплекс, не пришли к единому мнению. Некоторые археологи и геологи, в частности профессор Роберт Шох из университета Бостона, утверждают, что структуры могли сформироваться естественным путем вследствие разломов и эрозии песчаника.

По его мнению, подводные формации Йонагуни не являются искусственными, а являются результатом геологических процессов.

Однако другие исследователи указывают на различные особенности комплекса, которые могут свидетельствовать о рукотворном происхождении, включая отшлифованные камни, лестницы и даже следы обработки камня.

Каменные террасы Йонагуни (фото: Википедия)

Гипотеза о древней цивилизации

Сторонники теории рукотворности считают, что пирамиды Ионагуни являются остатками древней цивилизации, возможно, предшественницы японской культуры или даже Атлантиды.

Они предполагают, что комплекс мог быть создан в период последнего ледникового максимума, когда уровень моря был значительно ниже, и территория вокруг современного Йонагуни могла быть сушей.

Некоторые находки, такие как возможные "дороги" и "бассейны", наводят на мысль о том, что это был важный центр цивилизации, исчезнувшей после повышения уровня моря.

Гипотетическая канавка для воды (фото: Википедия)

Естественные формации или свидетельство человеческой деятельности?

Ученые продолжают обсуждать происхождение пирамид Йонагуни. Согласно одной из теорий, геологические условия региона, в частности активная сейсмическая деятельность, способствовали образованию четких и ровных краев, напоминающих искусственные постройки.

Однако существуют доказательства, указывающие на возможные следы человеческой деятельности, такие как отверстия для столбов и ровные поверхности. Дискуссия продолжается, и официального решения о происхождении этих подводных структур до сих пор нет.

Трещина "Крест" (фото: Википедия)

Популярность среди туристов и исследователей

Пирамиды Йонагуни стали популярным местом для дайверов со всего мира, стремящихся лично увидеть таинственные руины. Это место также привлекает любителей загадок и паранормальных явлений, которые видят в Йонагуне свидетельство существования неизвестных культур.

Несмотря на отсутствие официального признания этих структур как культурного наследия, они остаются одной из наиболее интригующих археологических загадок, что продолжает вызывать интерес и исследование.