Великая подводная тайна планеты: что скрывает "японская Атлантида" Йонагуни
Подводный комплекс Йонагуни у берегов Японии уже несколько десятилетий поражает исследователей и туристов своей загадочностью и величием. Одни исследователи считают, что эти каменные формы являются естественными образованиями, в то время как другие убеждены, что это остатки древней цивилизации.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие тайны и загадки связаны с подводными сооружениями Йонагуни.
Открытие и первые впечатления
Комплекс был случайно открыт японским дайвером Кихачиро Аратаке в 1986 году. Во время погружения он заметил гигантские каменные структуры с ровными, прямыми углами и лестницами, напоминающими архитектурные элементы, похожие на пирамиды.
Эти находки быстро привлекли внимание ученых, археологов и энтузиастов. Особый интерес представляют детали, которые выглядят как дороги, террасы, лестницы и даже бассейны, что намекает на возможную рукотворность комплекса.
"Мегалиты-близнецы" (фото: Википедия)
Археологические исследования и споры
Ученые, исследовавшие комплекс, не пришли к единому мнению. Некоторые археологи и геологи, в частности профессор Роберт Шох из университета Бостона, утверждают, что структуры могли сформироваться естественным путем вследствие разломов и эрозии песчаника.
По его мнению, подводные формации Йонагуни не являются искусственными, а являются результатом геологических процессов.
Однако другие исследователи указывают на различные особенности комплекса, которые могут свидетельствовать о рукотворном происхождении, включая отшлифованные камни, лестницы и даже следы обработки камня.
Каменные террасы Йонагуни (фото: Википедия)
Гипотеза о древней цивилизации
Сторонники теории рукотворности считают, что пирамиды Ионагуни являются остатками древней цивилизации, возможно, предшественницы японской культуры или даже Атлантиды.
Они предполагают, что комплекс мог быть создан в период последнего ледникового максимума, когда уровень моря был значительно ниже, и территория вокруг современного Йонагуни могла быть сушей.
Некоторые находки, такие как возможные "дороги" и "бассейны", наводят на мысль о том, что это был важный центр цивилизации, исчезнувшей после повышения уровня моря.
Гипотетическая канавка для воды (фото: Википедия)
Естественные формации или свидетельство человеческой деятельности?
Ученые продолжают обсуждать происхождение пирамид Йонагуни. Согласно одной из теорий, геологические условия региона, в частности активная сейсмическая деятельность, способствовали образованию четких и ровных краев, напоминающих искусственные постройки.
Однако существуют доказательства, указывающие на возможные следы человеческой деятельности, такие как отверстия для столбов и ровные поверхности. Дискуссия продолжается, и официального решения о происхождении этих подводных структур до сих пор нет.
Трещина "Крест" (фото: Википедия)
Популярность среди туристов и исследователей
Пирамиды Йонагуни стали популярным местом для дайверов со всего мира, стремящихся лично увидеть таинственные руины. Это место также привлекает любителей загадок и паранормальных явлений, которые видят в Йонагуне свидетельство существования неизвестных культур.
Несмотря на отсутствие официального признания этих структур как культурного наследия, они остаются одной из наиболее интригующих археологических загадок, что продолжает вызывать интерес и исследование.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Rough Guides, Time Out, Википедия.