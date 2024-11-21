8 найдавніших цивілізацій у історії людства: від дуже відомих до майже забутих

Шумери

Шумери, які існували з 4500 до 1900 року до н.е. на території Месопотамії (сучасний Ірак), були піонерами у багатьох галузях, зокрема в розробці клинопису - однієї з перших відомих форм письма.

Вони створили міста-держави, такі як Ур, Урук та Ериду, з розвиненими системами управління, права та торгівлі. Їхні інновації в сільському господарстві, зокрема іригація, дозволили їм процвітати в суворих умовах між річками Тигр та Євфрат.

Хоча шумери більше не існують як окрема цивілізація, їхній вплив на наступні месопотамські культури, такі як аккадці та вавилоняни, був глибоким, особливо в галузях письма, права та релігії.

Шумерський розпис (фото: Вікіпедія)

Стародавній Єгипет

Стародавній Єгипет, який існував понад 3000 років з 3100 до 332 р. до н.е., був однією з найдовговічніших цивілізацій в історії.

Єгипет розташовувався на родючих берегах Нілу і був відомий своєю монументальною архітектурою, зокрема Великими пірамідами Гізи та Сфінксом, а також складними релігійними віруваннями, що зосереджувалися навколо богів, таких як Ра, Осіріс і Ісіда.

Фараони були не лише політичними, а й релігійними лідерами, яких вважали богами в людській подобі. Попри завоювання персами, греками і врешті римлянами, єгипетська культура збереглася на століття.

Єгипетські мумії (фото: Вікіпедія)

Цивілізація долини Інду

Цивілізація долини Інду, яка існувала з 3300 до 1300 року до н.е., була однією з найбільших ранніх цивілізацій, охоплюючи території сучасного Пакистану та північно-західної Індії.

Їхні міста, такі як Хараппа та Мохенджо-Даро, були надзвичайно розвиненими, з плануванням вулиць за принципом сітки, складними дренажними системами та багатоповерховими будинками.

Цивілізація значною мірою залежала від сільського господарства та торгівлі, але таємничо занепала близько 1300 р. до н.е., можливо через екологічні зміни або навали.

На відміну від інших стародавніх цивілізацій, її мова та письмова система досі не розшифровані, що залишає багато невідомим про її культуру.

Скульптури цивілізації долини Інду (фото: Вікіпедія)

Цивілізація Норте-Чико

Цивілізація Норте-Чико, яка існувала з 3500 до 1800 року до н.е. на прибережних рівнинах сучасного Перу, є однією з найдавніших цивілізацій Америки.

Вона відома своїми монументальними архітектурними спорудами, зокрема пірамідальними структурами та великими церемоніальними комплексами.

Попри відсутність гончарства та письма, у них була складна соціальна організація, яка керувала великими сільськогосподарськими угіддями, зокрема вирощуванням бавовни та інших культур.

Міноянці

Міноянці, що існували з 3000 до 1450 року до н.е. на острові Крит, були першою розвиненою цивілізацією Європи. Вони відомі своїми палацами, зокрема Кносом, та яскравим мистецтвом, зокрема фресками, які зображають ритуали з боєм биків.

Міноянці також були вправними мореплавцями, активно торгуючи в межах Середземного моря. Їхня цивілізація занепала близько 1450 року до н.е., ймовірно через поєднання природних катастроф, таких як виверження Тери (сучасний Санторіні), та навали мікеанців.

Мінойське поховання (фото: Вікіпедія)

Древній Китай (Династія Ся)

Династія Ся, традиційно вважається першою династією Китаю, правила з 2070 до 1600 року до н. е. в долині Жовтої річки. Хоча багато аспектів їхньої історії залишаються оточеними легендами, їм приписують закладення основ китайської цивілізації.

Досягнення династії Ся включають розробку бронзової металургії, розвитку сільського господарства та централізоване управління. Деякі історики сумніваються в її існуванні, але ця династія заклала основи для наступної династії Шан, для якої є більше археологічних доказів.

Сучасний Китай вважає, що багато його культурних та політичних коренів походять від цього раннього періоду, хоча сама династія Ся давно зникла.

Еламська цивілізація

Еламська цивілізація, що існувала з 2700 до 539 року до н. е. на території сучасного південно-західного Ірану, була потужним царством, яке часто взаємодіяло з месопотамськими державами.

Її столиця, Суса, стала важливим культурним і політичним центром. Еламіти розробили власну систему письма і були відомі своєю майстерністю в металургії. Вони часто вступали в конфлікти з сусідніми народами, зокрема з вавилонянами та ассирійцями.

Зрештою еламська цивілізація була поглинута Перською імперією після завоювання Кіра Великого в 539 році до н. е. Хоча еламіти більше не існують, їхні культурні та технологічні досягнення вплинули на ранню перську цивілізацію.

Карта розташування Еламської цивілізації (фото: Вікіпедія)

Ольмекська цивілізація

Ольмекська цивілізація, що існувала з 1500 до 400 року до н. е. на узбережжі Мексиканської затоки, часто вважається "материнською культурою" Мезоамерики.

Вони відомі своїми колосальними кам'яними головами, які, ймовірно, зображували їхніх правителів, а також раннім використанням письма, календарної системи та релігійних практик, що були зосереджені навколо божеств ягуарів.

Ольмеки вплинули на наступні мезоамериканські цивілізації, такі як мая та ацтеки, в плані мистецтва, архітектури та релігії. Хоча ольмеки зникли близько 400 року до н. е., їхні культурні та технологічні новації залишили тривалий вплив на розвиток пізніших мезоамериканських суспільств.

Статуї ольмеків (фото: Вікіпедія)