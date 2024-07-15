8 лучших электронных книг 2024 года: читаем с комфортом!
В мире современных технологий электронные книги становятся все более популярными среди любителей чтения. В 2024 году рынок пополнился новыми моделями, которые обещают улучшить опыт чтения благодаря передовым функциям и удобству использования.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о компьютерах, новейших технологиях и гаджетах PCMag, рассказывает про 8 лучших электронных книг, которые стоит купить для комфортного чтения.
Amazon Kindle Paperwhite
Цена: от 6 449 гривен
Несмотря на то, что Amazon Kindle Paperwhite (2021) вышел несколько лет назад, он по-прежнему остается одним из самых современных планшетов для чтения на рынке. Он водонепроницаемый, батарея держит заряд неделями, а 300ppi дисплей E Ink четкий и комфортный для чтения.
Этот планшет подойдет любому любителю чтения, который хочет перейти на электронный формат. Он легкий, свободно помещается в сумку или рюкзак и может работать на одном заряде очень долгое время.
Плюсы
- Большой экран
- Водонепроницаемый корпус
- Плоский дизайн
- Регулируемая подсветка с теплым светом
Минусы
- Отсутствие режима "Погружение в чтение". Некоторым пользователям может не хватать этой функции, которая убирает элементы интерфейса с экрана для более полного погружения в книгу
Amazon Kindle Paperwhite
Amazon Kindle Paperwhite Kids
Цена: 6 649 гривен
Kindle Paperwhite Kids - это версия популярного ридера Kindle Paperwhite, созданная специально для детей. Она обладает тем же самым железом, что и обычная версия, но при этом имеет ряд отличий:
- Защитный чехол. Убережет устройство от царапин и падений
- Двухлетняя гарантия. Позволяет не беспокоиться о случайных поломках
- Подписка на Amazon Kids+ на год. Предоставляет детям доступ к огромной библиотеке книг, подходящих по возрасту
Kindle Paperwhite Kids - отличный выбор для юных любителей чтения. Если же вы хотите сэкономить, обратите внимание на Kindle Kids, который не является водонепроницаемым и имеет меньший экран.
Плюсы
- Водонепроницаемый корпус и плоский дизайн
- Долгая гарантия
- В комплекте идет чехол
- Большая библиотека книг по подписке Kids+
Минусы
- Подписка Kids+ действует только год. По истечении срока потребуется отдельная плата за продление
Amazon Kindle Paperwhite Kids
Apple iPad (10-го поколения)
Цена: от 15 200 гривен
Apple iPad благодаря своему цветному LCD-экрану гораздо лучше подходит для просмотра фильмов, игр и веб-серфинга, чем монохромные дисплеи E Ink большинства электронных книг.
Однако, его подсветка может утомлять глаза при длительном чтении. С другой стороны, благодаря огромному выбору приложений, вы сможете получить доступ к любым цифровым книгам, независимо от предпочитаемой платформы.
Базовая модель iPad идеально подходит для тех, у кого есть коллекции электронных книг или комиксов из разных источников, и они хотят удобно читать их на одном устройстве.
Плюсы
- Стильный дизайн, напоминающий iPad Pro
- Универсальный порт USB-C
- Высококачественные камеры
- Хорошие динамики
- Высокая производительность
Минусы
- Отсутствие кнопки Touch ID
- Отсутствие Face ID
Apple iPad (10-го поколения)
Onyx Boox Note Air 3 C
Планшет для чтения Onyx Boox Note Air 3 C хоть и недешевый, но его цветной E Ink-дисплей выгодно выделяет его на фоне конкурентов с черно-белыми экранами. В комплекте идет стилус для рукописных заметок и разметки электронных книг и PDF-файлов.
Устройство работает на упрощенной и интуитивно понятной версии Android, а также имеет полный доступ к Google Play Store.
Onyx Boox Note Air 3 C - идеальный выбор для тех, кто ищет надежный E Ink-планшет для работы или учебы. На его цветном дисплее вы не сможете играть в игры или смотреть видео, но благодаря Google Play Store вам будет доступно множество различных приложений для чтения.
Плюсы
- Большой и четкий цветной E Ink-дисплей
- Отличные возможности для создания заметок
- Доступ к нескольким платформам для чтения
- Длительное время автономной работы
Минусы
- Высокая цена
- Слабые динамики
Amazon Kindle
Цена: от 5 699 гривен
Самая базовая модель Kindle от Amazon получила такой же четкий экран, как у Paperwhite, а также больше памяти и более емкий аккумулятор, чем ее предшественник.
Хотя вы не сможете регулировать цветовую температуру подсветки, но этот планшет по-прежнему предлагает приятное чтение по доступной цене.
Если у вас ограничен бюджет, или вы только начинаете знакомство с электронными книгами, то базовый Kindle - отличная отправная точка. Он вмещает в себя целую библиотеку благодаря объему памяти, отображает текст с высокой четкостью и оснащен удобной подсветкой для чтения в темноте.
Плюсы
- Значительно более четкий экран, чем у предыдущих моделей Kindle
- Длительное время автономной работы
- Поддерживает множество форматов файлов
Минусы
- Не является водонепроницаемым
- Невозможно регулировать цветовую температуру подсветки
Amazon Kindle
Amazon Kindle Scribe
Цена: от 13 999 гривен
Amazon Kindle Scribe - это первый планшет компании на базе E Ink с большим экраном, предназначенный как для чтения, так и для создания заметок. В комплекте идет стилус, но, что странно, он не позволяет свободно делать пометки на книгах Kindle.
Вместо этого вам придется использовать приложение Amazon для заметок-"стикеров", которые затем будут связаны со страницей, на которой вы сделали заметку.
Kindle Scribe - хороший выбор, если вы любите делать общие заметки или записывать идеи во время чтения. Но если вам нужно писать непосредственно на полях книг, стоит поискать другое устройство.
Плюсы
- Большой, четкий экран
- Подсветка с регулировкой температуры
- Плавный процесс создания заметок
- Привлекательный дизайн и качественные материалы
Минусы
- Отсутствуют инструменты для профессионального рисования
- Неудобно держать одной рукой
- Не является водонепроницаемым
Amazon Kindle Scribe (фото: Amazon)
Kobo Clara 2E
Цена: от 4 999 гривен
Kobo Clara 2E - это компактный и водонепроницаемый ридер электронных книг, который может составить конкуренцию Amazon Paperwhite.
Он немного медленнее устройства Amazon и не поддерживает книги Kindle, но вы сможете получить доступ к цифровой коллекции вашей местной библиотеки благодаря партнерству Kobo с сервисом OverDrive.
Эта читалка подойдет вам, если вы чаще всего читаете книги из своей библиотеки через сервис OverDrive. Однако, прежде чем приобрести устройство, убедитесь, что ваша библиотека действительно с ним сотрудничает (не все библиотеки используют OverDrive).
Плюсы
- Поддержка библиотек через сервис OverDrive
- Поддерживает множество форматов электронных книг
- Яркий экран с высоким разрешением
- Водонепроницаемый корпус
- Компактный размер
- Изготовлен из переработанных материалов
Минусы
- Невысокая производительность
- Поддерживает только аудиокниги Kobo
Kobo Clara 2E
Barnes & Noble Nook GlowLight 4
Цена: от 3 390 гривен
Компания Barnes & Noble по-прежнему выпускает ридеры электронных книг, а Nook GlowLight 4 - лучший из них. Это простое, компактное и удобное устройство, хотя ему не хватает функций многих конкурентов по той же цене.
Nook GlowLight 4 подойдет тем, кто уже накопил большую коллекцию книг Nook и твердо решил остаться на этой платформе.
Плюсы
- Компактный и легкий
- Физические кнопки перелистывания страниц
- Четкий текст
- Углубленный в корпус экран
Минусы
- Не является водонепроницаемым
- Неудобная поддержка библиотек
Barnes & Noble Nook GlowLight 4 (фото: PCMag)
Раньше мы писали про 5 актуальных книг Оруэлла, которые пугают и вдохновляют одновременно.
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