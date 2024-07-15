8 лучших электронных книг 2024 года: читаем с комфортом!

В мире современных технологий электронные книги становятся все более популярными среди любителей чтения. В 2024 году рынок пополнился новыми моделями, которые обещают улучшить опыт чтения благодаря передовым функциям и удобству использования.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о компьютерах, новейших технологиях и гаджетах PCMag , рассказывает про 8 лучших электронных книг, которые стоит купить для комфортного чтения.

Amazon Kindle Paperwhite

Цена: от 6 449 гривен

Несмотря на то, что Amazon Kindle Paperwhite (2021) вышел несколько лет назад, он по-прежнему остается одним из самых современных планшетов для чтения на рынке. Он водонепроницаемый, батарея держит заряд неделями, а 300ppi дисплей E Ink четкий и комфортный для чтения.

Этот планшет подойдет любому любителю чтения, который хочет перейти на электронный формат. Он легкий, свободно помещается в сумку или рюкзак и может работать на одном заряде очень долгое время.

Плюсы

Большой экран

Водонепроницаемый корпус

Плоский дизайн

Регулируемая подсветка с теплым светом

Минусы

Отсутствие режима "Погружение в чтение". Некоторым пользователям может не хватать этой функции, которая убирает элементы интерфейса с экрана для более полного погружения в книгу

Amazon Kindle Paperwhite

Amazon Kindle Paperwhite Kids

Цена: 6 649 гривен

Kindle Paperwhite Kids - это версия популярного ридера Kindle Paperwhite, созданная специально для детей. Она обладает тем же самым железом, что и обычная версия, но при этом имеет ряд отличий:

Защитный чехол. Убережет устройство от царапин и падений

Убережет устройство от царапин и падений Двухлетняя гарантия. Позволяет не беспокоиться о случайных поломках

Позволяет не беспокоиться о случайных поломках Подписка на Amazon Kids+ на год. Предоставляет детям доступ к огромной библиотеке книг, подходящих по возрасту

Kindle Paperwhite Kids - отличный выбор для юных любителей чтения. Если же вы хотите сэкономить, обратите внимание на Kindle Kids, который не является водонепроницаемым и имеет меньший экран.

Плюсы

Водонепроницаемый корпус и плоский дизайн

Долгая гарантия

В комплекте идет чехол

Большая библиотека книг по подписке Kids+

Минусы

Подписка Kids+ действует только год. По истечении срока потребуется отдельная плата за продление

Amazon Kindle Paperwhite Kids

Apple iPad (10-го поколения)

Цена: от 15 200 гривен

Apple iPad благодаря своему цветному LCD-экрану гораздо лучше подходит для просмотра фильмов, игр и веб-серфинга, чем монохромные дисплеи E Ink большинства электронных книг.

Однако, его подсветка может утомлять глаза при длительном чтении. С другой стороны, благодаря огромному выбору приложений, вы сможете получить доступ к любым цифровым книгам, независимо от предпочитаемой платформы.

Базовая модель iPad идеально подходит для тех, у кого есть коллекции электронных книг или комиксов из разных источников, и они хотят удобно читать их на одном устройстве.

Плюсы

Стильный дизайн, напоминающий iPad Pro

Универсальный порт USB-C

Высококачественные камеры

Хорошие динамики

Высокая производительность

Минусы

Отсутствие кнопки Touch ID

Отсутствие Face ID

Apple iPad (10-го поколения)

Onyx Boox Note Air 3 C

Планшет для чтения Onyx Boox Note Air 3 C хоть и недешевый, но его цветной E Ink-дисплей выгодно выделяет его на фоне конкурентов с черно-белыми экранами. В комплекте идет стилус для рукописных заметок и разметки электронных книг и PDF-файлов.

Устройство работает на упрощенной и интуитивно понятной версии Android, а также имеет полный доступ к Google Play Store.

Onyx Boox Note Air 3 C - идеальный выбор для тех, кто ищет надежный E Ink-планшет для работы или учебы. На его цветном дисплее вы не сможете играть в игры или смотреть видео, но благодаря Google Play Store вам будет доступно множество различных приложений для чтения.

Плюсы

Большой и четкий цветной E Ink-дисплей

Отличные возможности для создания заметок

Доступ к нескольким платформам для чтения

Длительное время автономной работы

Минусы

Высокая цена

Слабые динамики

Amazon Kindle

Цена: от 5 699 гривен

Самая базовая модель Kindle от Amazon получила такой же четкий экран, как у Paperwhite, а также больше памяти и более емкий аккумулятор, чем ее предшественник.

Хотя вы не сможете регулировать цветовую температуру подсветки, но этот планшет по-прежнему предлагает приятное чтение по доступной цене.

Если у вас ограничен бюджет, или вы только начинаете знакомство с электронными книгами, то базовый Kindle - отличная отправная точка. Он вмещает в себя целую библиотеку благодаря объему памяти, отображает текст с высокой четкостью и оснащен удобной подсветкой для чтения в темноте.

Плюсы

Значительно более четкий экран, чем у предыдущих моделей Kindle

Длительное время автономной работы

Поддерживает множество форматов файлов

Минусы

Не является водонепроницаемым

Невозможно регулировать цветовую температуру подсветки

Amazon Kindle

Amazon Kindle Scribe

Цена: от 13 999 гривен

Amazon Kindle Scribe - это первый планшет компании на базе E Ink с большим экраном, предназначенный как для чтения, так и для создания заметок. В комплекте идет стилус, но, что странно, он не позволяет свободно делать пометки на книгах Kindle.

Вместо этого вам придется использовать приложение Amazon для заметок-"стикеров", которые затем будут связаны со страницей, на которой вы сделали заметку.

Kindle Scribe - хороший выбор, если вы любите делать общие заметки или записывать идеи во время чтения. Но если вам нужно писать непосредственно на полях книг, стоит поискать другое устройство.

Плюсы

Большой, четкий экран

Подсветка с регулировкой температуры

Плавный процесс создания заметок

Привлекательный дизайн и качественные материалы

Минусы

Отсутствуют инструменты для профессионального рисования

Неудобно держать одной рукой

Не является водонепроницаемым

Amazon Kindle Scribe (фото: Amazon)

Kobo Clara 2E

Цена: от 4 999 гривен

Kobo Clara 2E - это компактный и водонепроницаемый ридер электронных книг, который может составить конкуренцию Amazon Paperwhite.

Он немного медленнее устройства Amazon и не поддерживает книги Kindle, но вы сможете получить доступ к цифровой коллекции вашей местной библиотеки благодаря партнерству Kobo с сервисом OverDrive.

Эта читалка подойдет вам, если вы чаще всего читаете книги из своей библиотеки через сервис OverDrive. Однако, прежде чем приобрести устройство, убедитесь, что ваша библиотека действительно с ним сотрудничает (не все библиотеки используют OverDrive).

Плюсы

Поддержка библиотек через сервис OverDrive

Поддерживает множество форматов электронных книг

Яркий экран с высоким разрешением

Водонепроницаемый корпус

Компактный размер

Изготовлен из переработанных материалов

Минусы

Невысокая производительность

Поддерживает только аудиокниги Kobo

Kobo Clara 2E

Barnes & Noble Nook GlowLight 4

Цена: от 3 390 гривен

Компания Barnes & Noble по-прежнему выпускает ридеры электронных книг, а Nook GlowLight 4 - лучший из них. Это простое, компактное и удобное устройство, хотя ему не хватает функций многих конкурентов по той же цене.

Nook GlowLight 4 подойдет тем, кто уже накопил большую коллекцию книг Nook и твердо решил остаться на этой платформе.

Плюсы

Компактный и легкий

Физические кнопки перелистывания страниц

Четкий текст

Углубленный в корпус экран

Минусы

Не является водонепроницаемым

Неудобная поддержка библиотек

Barnes & Noble Nook GlowLight 4 (фото: PCMag)