8 найкращих електронних книг 2024 року: читаємо з комфортом!
У світі сучасних технологій електронні книги стають дедалі популярнішими серед любителів читання. У 2024 році ринок поповнився новими моделями, які обіцяють покращити досвід читання завдяки передовим функціям та зручності використання.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт про комп'ютери, новітні технології та гаджети PCMag, розповідає про 8 кращих електронних книг, які варто купити для комфортного читання.
Amazon Kindle Paperwhite
Ціна: від 6 449 гривень
Незважаючи на те, що Amazon Kindle Paperwhite (2021) вийшов кілька років тому, він, як і раніше, залишається одним із найсучасніших планшетів для читання на ринку. Він є водонепроникний, батарея тримає заряд тижнями, а 300ppi дисплей E Ink чіткий і комфортний для читання.
Цей планшет підійде будь-якому любителю читання, що хоче перейти на електронний формат. Він легкий, вільно поміщається в сумку чи рюкзак і може працювати на одному заряді дуже довгий час.
Плюси
- Великий екран
- Водонепроникний корпус
- Плоский дизайн
- Регульоване підсвічування з теплим світлом
Мінуси
- Відсутність режиму "Занурення читання". Деяким користувачам може не вистачати цієї функції, яка прибирає елементи інтерфейсу з екрана для повного занурення в книгу
Amazon Kindle Paperwhite
Amazon Kindle Paperwhite Kids
Ціна: 6 649 гривень
Kindle Paperwhite Kids - це версія популярного рідера Kindle Paperwhite, створена спеціально для дітей. Вона має те саме залізо, що і звичайна версія, але при цьому має ряд відмінностей:
- Захисний чохол. Убереже пристрій від подряпин та падінь
- Дворічна гарантія. Дозволяє не турбуватися про випадкові поломки
- Підписка Amazon Kids+ на рік. Надає дітям доступ до величезної бібліотеки книг, що підходять за віком
Kindle Paperwhite Kids - чудовий вибір для юних любителів читання. Якщо ви хочете заощадити, зверніть увагу на Kindle Kids, який не є водонепроникним і має менший екран.
Плюси
- Водонепроникний корпус та плоский дизайн
- Довга гарантія
- У комплекті йде чохол
- Велика бібліотека книг за підпискою Kids+
Мінуси
- Підписка Kids+ діє лише рік. Після закінчення терміну буде потрібна окрема плата за продовження
Amazon Kindle Paperwhite Kids
Apple iPad (10-го покоління)
Ціна: від 15 200 гривень
Apple iPad завдяки своєму кольоровому LCD-екрану набагато краще підходить для перегляду фільмів, ігор та веб-серфінгу, ніж монохромні дисплеї E Ink більшості електронних книг.
Однак його підсвічування може стомлювати очі при тривалому читанні. З іншого боку, завдяки величезному вибору додатків, ви зможете отримати доступ до будь-яких цифрових книг, незалежно від платформи.
Базова модель iPad ідеально підходить для тих, хто має колекції електронних книг або коміксів з різних джерел, і вони хочуть зручно читати їх на одному пристрої.
Плюси
- Стильний дизайн, що нагадує iPad Pro
- Універсальний порт USB-C
- Високоякісні камери
- Хороші динаміки
- Висока продуктивність
Мінуси
- Відсутність кнопки Touch ID
- Відсутність Face ID
Apple iPad (10-го покоління)
Onyx Boox Note Air 3 C
Планшет для читання Onyx Boox Note Air 3 C хоч і недешевий, але його кольоровий E-Ink-дисплей вигідно виділяє його на тлі конкурентів із чорно-білими екранами. У комплекті йде стілус для рукописних нотаток та розмітки електронних книг та PDF-файлів.
Пристрій працює на спрощеній та інтуїтивно зрозумілій версії Android, а також має повний доступ до Google Play Store.
Onyx Boox Note Air 3 C - ідеальний вибір для тих, хто шукає надійний E Ink планшет для роботи або навчання. На його кольоровому дисплеї ви не зможете грати в ігри або дивитися відео, але завдяки Google Play Store вам буде доступно безліч різних додатків для читання.
Плюси
- Великий та чіткий кольоровий E Ink-дисплей
- Відмінні можливості для створення нотаток
- Доступ до кількох платформ для читання
- Тривалий час автономної роботи
Мінуси
- Висока ціна
- Слабкі динаміки
Amazon Kindle
Ціна: від 5 699 гривень
Найбільш базова модель Kindle від Amazon отримала такий самий чіткий екран, як у Paperwhite, а також більше пам'яті і ємніший акумулятор, ніж її попередник.
Хоча ви не зможете регулювати колірну температуру підсвічування, але цей планшет, як і раніше, пропонує приємне читання за доступною ціною.
Якщо у вас обмежений бюджет, або ви тільки починаєте знайомство з електронними книгами, то базовий Kindle - відмінна відправна точка. Він вміщує цілу бібліотеку завдяки обсягу пам'яті, відображає текст з високою чіткістю і оснащений зручним підсвічуванням для читання в темряві.
Плюси
- Значно чіткіший екран, ніж у попередніх моделей Kindle
- Тривалий час автономної роботи
- Підтримує багато форматів файлів
Мінуси
- Не є водонепроникним
- Неможливо регулювати колірну температуру підсвічування
Amazon Kindle
Amazon Kindle Scribe
Ціна: від 13 999 гривень
Amazon Kindle Scribe - це перший планшет компанії на базі E Ink з великим екраном, призначений як для читання, так і для створення нотаток. У комплекті йде стілус, але, що дивно, він не дозволяє вільно робити позначки на книгах Kindle.
Натомість вам доведеться використовувати додаток Amazon для нотаток-"стікерів", які потім будуть пов'язані зі сторінкою, на якій ви зробили нотатку.
Kindle Scribe - добрий вибір, якщо ви любите робити спільні нотатки або записувати ідеї під час читання. Але якщо потрібно писати безпосередньо на полях книг, варто пошукати інший пристрій.
Плюси
- Великий чіткий екран
- Підсвічування з регулюванням температури
- Плавний процес створення нотаток
- Привабливий дизайн та якісні матеріали
Мінуси
- Відсутні інструменти для професійного малювання
- Незручно тримати однією рукою
- Не є водонепроникним
Amazon Kindle Scribe (фото: Amazon)
Kobo Clara 2E
Ціна: від 4 999 гривень
Kobo Clara 2E - це компактний і водонепроникний рідер електронних книг, який може скласти конкуренцію Amazon Paperwhite.
Він трохи повільніший за пристрій Amazon і не підтримує книги Kindle, але ви зможете отримати доступ до цифрової колекції вашої місцевої бібліотеки завдяки партнерству Kobo з сервісом OverDrive.
Ця читалка підійде вам, якщо ви найчастіше читаєте книги зі своєї бібліотеки через сервіс OverDrive. Однак, перш ніж придбати пристрій, переконайтеся, що ваша бібліотека справді з ним співпрацює (не всі бібліотеки використовують OverDrive).
Плюси
- Підтримка бібліотек через сервіс OverDrive
- Підтримує багато форматів електронних книг
- Яскравий екран з високою роздільною здатністю
- Водонепроникний корпус
- Компактний розмір
- Виготовлений із перероблених матеріалів
Мінуси
- Невисока продуктивність
- Підтримує лише аудіокниги Kobo
Kobo Clara 2E
Barnes & Noble Nook GlowLight 4
Ціна: від 3390 гривень
Компанія Barnes & Noble, як і раніше, випускає рідери електронних книг, а Nook GlowLight 4 - найкращий з них. Це простий, компактний і зручний пристрій, хоча йому не вистачає функцій багатьох конкурентів за тією самою ціною.
Nook GlowLight 4 підійде тим, хто вже накопичив велику колекцію книг Nook і вирішив залишитися на цій платформі.
Плюси
- Компактний та легкий
- Фізичні кнопки перегортання сторінок
- Чіткий текст
- Заглиблений у корпус екран
Мінуси
- Не є водонепроникним
- Незручна підтримка бібліотек
Barnes & Noble Nook GlowLight 4 (фото: PCMag)
Раніше ми писали про 5 актуальних книг Оруелла, які лякають та надихають одночасно.
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