8 найкращих електронних книг 2024 року: читаємо з комфортом!

У світі сучасних технологій електронні книги стають дедалі популярнішими серед любителів читання. У 2024 році ринок поповнився новими моделями, які обіцяють покращити досвід читання завдяки передовим функціям та зручності використання.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт про комп'ютери, новітні технології та гаджети PCMag , розповідає про 8 кращих електронних книг, які варто купити для комфортного читання.

Amazon Kindle Paperwhite

Ціна: від 6 449 гривень

Незважаючи на те, що Amazon Kindle Paperwhite (2021) вийшов кілька років тому, він, як і раніше, залишається одним із найсучасніших планшетів для читання на ринку. Він є водонепроникний, батарея тримає заряд тижнями, а 300ppi дисплей E Ink чіткий і комфортний для читання.

Цей планшет підійде будь-якому любителю читання, що хоче перейти на електронний формат. Він легкий, вільно поміщається в сумку чи рюкзак і може працювати на одному заряді дуже довгий час.

Плюси

Великий екран

Водонепроникний корпус

Плоский дизайн

Регульоване підсвічування з теплим світлом

Мінуси

Відсутність режиму "Занурення читання". Деяким користувачам може не вистачати цієї функції, яка прибирає елементи інтерфейсу з екрана для повного занурення в книгу

Amazon Kindle Paperwhite

Amazon Kindle Paperwhite Kids

Ціна: 6 649 гривень

Kindle Paperwhite Kids - це версія популярного рідера Kindle Paperwhite, створена спеціально для дітей. Вона має те саме залізо, що і звичайна версія, але при цьому має ряд відмінностей:

Захисний чохол. Убереже пристрій від подряпин та падінь

Убереже пристрій від подряпин та падінь Дворічна гарантія. Дозволяє не турбуватися про випадкові поломки

Дозволяє не турбуватися про випадкові поломки Підписка Amazon Kids+ на рік. Надає дітям доступ до величезної бібліотеки книг, що підходять за віком

Kindle Paperwhite Kids - чудовий вибір для юних любителів читання. Якщо ви хочете заощадити, зверніть увагу на Kindle Kids, який не є водонепроникним і має менший екран.

Плюси

Водонепроникний корпус та плоский дизайн

Довга гарантія

У комплекті йде чохол

Велика бібліотека книг за підпискою Kids+

Мінуси

Підписка Kids+ діє лише рік. Після закінчення терміну буде потрібна окрема плата за продовження

Amazon Kindle Paperwhite Kids

Apple iPad (10-го покоління)

Ціна: від 15 200 гривень

Apple iPad завдяки своєму кольоровому LCD-екрану набагато краще підходить для перегляду фільмів, ігор та веб-серфінгу, ніж монохромні дисплеї E Ink більшості електронних книг.

Однак його підсвічування може стомлювати очі при тривалому читанні. З іншого боку, завдяки величезному вибору додатків, ви зможете отримати доступ до будь-яких цифрових книг, незалежно від платформи.

Базова модель iPad ідеально підходить для тих, хто має колекції електронних книг або коміксів з різних джерел, і вони хочуть зручно читати їх на одному пристрої.

Плюси

Стильний дизайн, що нагадує iPad Pro

Універсальний порт USB-C

Високоякісні камери

Хороші динаміки

Висока продуктивність

Мінуси

Відсутність кнопки Touch ID

Відсутність Face ID

Apple iPad (10-го покоління)

Onyx Boox Note Air 3 C

Планшет для читання Onyx Boox Note Air 3 C хоч і недешевий, але його кольоровий E-Ink-дисплей вигідно виділяє його на тлі конкурентів із чорно-білими екранами. У комплекті йде стілус для рукописних нотаток та розмітки електронних книг та PDF-файлів.

Пристрій працює на спрощеній та інтуїтивно зрозумілій версії Android, а також має повний доступ до Google Play Store.

Onyx Boox Note Air 3 C - ідеальний вибір для тих, хто шукає надійний E Ink планшет для роботи або навчання. На його кольоровому дисплеї ви не зможете грати в ігри або дивитися відео, але завдяки Google Play Store вам буде доступно безліч різних додатків для читання.

Плюси

Великий та чіткий кольоровий E Ink-дисплей

Відмінні можливості для створення нотаток

Доступ до кількох платформ для читання

Тривалий час автономної роботи

Мінуси

Висока ціна

Слабкі динаміки

Amazon Kindle

Ціна: від 5 699 гривень

Найбільш базова модель Kindle від Amazon отримала такий самий чіткий екран, як у Paperwhite, а також більше пам'яті і ємніший акумулятор, ніж її попередник.

Хоча ви не зможете регулювати колірну температуру підсвічування, але цей планшет, як і раніше, пропонує приємне читання за доступною ціною.

Якщо у вас обмежений бюджет, або ви тільки починаєте знайомство з електронними книгами, то базовий Kindle - відмінна відправна точка. Він вміщує цілу бібліотеку завдяки обсягу пам'яті, відображає текст з високою чіткістю і оснащений зручним підсвічуванням для читання в темряві.

Плюси

Значно чіткіший екран, ніж у попередніх моделей Kindle

Тривалий час автономної роботи

Підтримує багато форматів файлів

Мінуси

Не є водонепроникним

Неможливо регулювати колірну температуру підсвічування

Amazon Kindle

Amazon Kindle Scribe

Ціна: від 13 999 гривень

Amazon Kindle Scribe - це перший планшет компанії на базі E Ink з великим екраном, призначений як для читання, так і для створення нотаток. У комплекті йде стілус, але, що дивно, він не дозволяє вільно робити позначки на книгах Kindle.

Натомість вам доведеться використовувати додаток Amazon для нотаток-"стікерів", які потім будуть пов'язані зі сторінкою, на якій ви зробили нотатку.

Kindle Scribe - добрий вибір, якщо ви любите робити спільні нотатки або записувати ідеї під час читання. Але якщо потрібно писати безпосередньо на полях книг, варто пошукати інший пристрій.

Плюси

Великий чіткий екран

Підсвічування з регулюванням температури

Плавний процес створення нотаток

Привабливий дизайн та якісні матеріали

Мінуси

Відсутні інструменти для професійного малювання

Незручно тримати однією рукою

Не є водонепроникним

Amazon Kindle Scribe (фото: Amazon)

Kobo Clara 2E

Ціна: від 4 999 гривень

Kobo Clara 2E - це компактний і водонепроникний рідер електронних книг, який може скласти конкуренцію Amazon Paperwhite.

Він трохи повільніший за пристрій Amazon і не підтримує книги Kindle, але ви зможете отримати доступ до цифрової колекції вашої місцевої бібліотеки завдяки партнерству Kobo з сервісом OverDrive.

Ця читалка підійде вам, якщо ви найчастіше читаєте книги зі своєї бібліотеки через сервіс OverDrive. Однак, перш ніж придбати пристрій, переконайтеся, що ваша бібліотека справді з ним співпрацює (не всі бібліотеки використовують OverDrive).

Плюси

Підтримка бібліотек через сервіс OverDrive

Підтримує багато форматів електронних книг

Яскравий екран з високою роздільною здатністю

Водонепроникний корпус

Компактний розмір

Виготовлений із перероблених матеріалів

Мінуси

Невисока продуктивність

Підтримує лише аудіокниги Kobo

Kobo Clara 2E

Barnes & Noble Nook GlowLight 4

Ціна: від 3390 гривень

Компанія Barnes & Noble, як і раніше, випускає рідери електронних книг, а Nook GlowLight 4 - найкращий з них. Це простий, компактний і зручний пристрій, хоча йому не вистачає функцій багатьох конкурентів за тією самою ціною.

Nook GlowLight 4 підійде тим, хто вже накопичив велику колекцію книг Nook і вирішив залишитися на цій платформі.

Плюси

Компактний та легкий

Фізичні кнопки перегортання сторінок

Чіткий текст

Заглиблений у корпус екран

Мінуси

Не є водонепроникним

Незручна підтримка бібліотек

Barnes & Noble Nook GlowLight 4 (фото: PCMag)