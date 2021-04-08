8-річна скандальна блогерка Мілана порівняла себе з геніями - Бетховеном і Ван Гогом

Скандальна блогерка Мілана Маханець після хвилі хейта, яка хлинула після її нібито "роману" з 13-річним колегою Пашею Паєм , порівняла себе з геніями - Ван Гогом, Гофманом, Достоєвським, Пушкіним та іншими письменниками, музикантами і художниками.

Дівчинка пише, що багато хто по-справжньому талановитих, геніальних людей мали відхилення, відрізнялися від інших, тим самим викликаючи до себе негативне ставлення й оцінки.

"Чи варто заганяти цих людей в рамки стандартів або вони потрібні світу такими якими вони є?" - вирішила пофілософствувати Мілана.

У списку геніїв "з відхиленнями" блогерка внесла одержимого бісом Ван Гога, Гофмана, що страждав манією переслідування і галюцинаціями, Врубеля і Хармса, що були клієнтами психлікарень, Достоєвського з його епілепсію, Мандельштама з неврозом і спробами суїциду.

"Серйозними розладами психіки страждали Шуман, Бетховен, Гаршин, Гоголь, Руссо, Ніцше, Чюрльоніс, Гендель. Анна Ахматова боялася відкритих просторів, а Маяковський інфекцій, він всюди носив з собою мильницю", - продовжила дівчинка список прізвищ, деякі з яких незнайомі навіть багатьом дорослим.

Але це ще не все: у перелік геніїв "з відхиленнями" увійшли Берліоз, Рафаель, Крамськой, Державін, Мопассан, Глінка, Скрябін і навіть Пушкін.

Скріншот: Мілана Маханець порівнює себе з геніями (instagram.com/milamaxanets)

Нагадаємо, що про дівчинку-блогеркуі заговорила вся країна, коли спливла правда про її нібито стосунки з 13-річним хлопчиком Пашею Паєм. Вони обидва Likee-блогери. У своїх соцмережах вони показували, що цілуються і навіть сплять разом.

Скріншот: Мілана Маханець і Паша Пай (instagram.com/milamaxanets)