На 8-річного хлопчика звалилися футбольні ворота: у школі під Уманню сталася НП
У селі Кочубіївка біля Умані в школі на 8-річного хлопчика впав футбольні ворота в спортзалі під час тренування. Після події дитину госпіталізували до центральної районної лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та підозрою на перелом основи черепа.
Про це повідомляє видання "Вичерпно".
Дитину помістили до реанімації, її стан розцінювали як важкий.
Після інциденту батьки Артема Білясова Володимир та Інна звернулися до небайдужих з проханням допомогти, розповівши про біду в сім'ї в місцевому пабліку.
Правоохоронці за фактом події розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 137 КК України (неналежне виконання обов'язків з охорони життя та здоров'я дітей, що спричинили смерть або тяжкі наслідки для здоров'я).
Як розповіла інспектор з комунікації Уманського районного управління поліції Наталія Мельник, проводилися необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин НП у школі, яка сталася 7 травня.
Нині батько дитини повідомив, що стан сина вже стабільний, йому стало краще.
Мати хлопчика Інна в коментарі виданню Zmi.ck.ua зазначила, що сім'я поки не потребує фінансової допомоги, і Артем йде на поправку.
"Сім'я всім вдячна за допомогу і підтримку. На цей час дитина стабільна і все добре. Матеріальної допомоги від людей ми вже не потребуємо. Ми всім дякуємо за допомогу", - сказала жінка.
Сім'я постраждалого хлопчика подякувала за допомогу і розповіла, що дитина пішла на поправку (скрін поста: facebook.com/UmanInfo)
Поліція тим часом продовжує вести розслідування, були опитані свідки та перевірені футбольні ворота в школі - як з'ясувалося, другі (які залишилися в спортзалі) мають нормальне кріплення, до їх встановлення претензій немає.
У разі виявлення правопорушення, санкція статті передбачає для винуватця до 3 років позбавлення волі, а також заборону обіймати відповідні посади на аналогічний термін.
Раніше повідомлялося, що в Полтаві з шиї хлопчика дістали шматок арматури, на яку напоролася дитина, граючи у дворі. Лікарі зізналися, що їх маленький пацієнт народився в сорочці.
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