На 8-річного хлопчика звалилися футбольні ворота: у школі під Уманню сталася НП

У селі Кочубіївка біля Умані в школі на 8-річного хлопчика впав футбольні ворота в спортзалі під час тренування. Після події дитину госпіталізували до центральної районної лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та підозрою на перелом основи черепа.

Дитину помістили до реанімації, її стан розцінювали як важкий.

Після інциденту батьки Артема Білясова Володимир та Інна звернулися до небайдужих з проханням допомогти, розповівши про біду в сім'ї в місцевому пабліку.

Правоохоронці за фактом події розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 137 КК України (неналежне виконання обов'язків з охорони життя та здоров'я дітей, що спричинили смерть або тяжкі наслідки для здоров'я).

Як розповіла інспектор з комунікації Уманського районного управління поліції Наталія Мельник, проводилися необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин НП у школі, яка сталася 7 травня.

Нині батько дитини повідомив, що стан сина вже стабільний, йому стало краще.

Мати хлопчика Інна в коментарі виданню Zmi.ck.ua зазначила, що сім'я поки не потребує фінансової допомоги, і Артем йде на поправку.

"Сім'я всім вдячна за допомогу і підтримку. На цей час дитина стабільна і все добре. Матеріальної допомоги від людей ми вже не потребуємо. Ми всім дякуємо за допомогу", - сказала жінка.

Сім'я постраждалого хлопчика подякувала за допомогу і розповіла, що дитина пішла на поправку (скрін поста: facebook.com/UmanInfo)

Поліція тим часом продовжує вести розслідування, були опитані свідки та перевірені футбольні ворота в школі - як з'ясувалося, другі (які залишилися в спортзалі) мають нормальне кріплення, до їх встановлення претензій немає.

У разі виявлення правопорушення, санкція статті передбачає для винуватця до 3 років позбавлення волі, а також заборону обіймати відповідні посади на аналогічний термін.