8 фильмов про НБА, которые увлекут не только любителей баскетбола

Плей-офф НБА 2023 в самом разгаре. Для многих любителей баскетбола с разных уголков планеты этот турнир Национальной баскетбольной ассоциации - самое яркое спортивное событие сезона. Здесь есть и интрига, и эмоции, и яркие слэм-данки, о которых фанаты и игроки будут рассказывать своим детям и внукам...

Но еще больше эмоций в себе содержат фильмы про НБА, которыми мы хотим прямо сейчас поделиться с вами. И эти 8 картин точно увлекут вас, даже если вы не являетесь ярым поклонником этого вида спорта.

Команда из штата Индиана

В ленте рассказывается история баскетбольной команды средней школы, выигравшей чемпионат штата. Фильм основан на вольно трактуемых реальных событиях, произошедших со школьной командой Милана, которая выиграла чемпионат штата в 1954 году.

Белые люди не умеют прыгать

Эта культовая спортивная комедия понравится как любителям спорта, так и тем, кто ничего не понимает в баскетболе.

Над кольцом

Фильм повествует о молодом перспективном баскетболисте, влияние на которого оказывают местный криминальный авторитет Бэрди и охранник школы, Шепард, сам являющийся талантливым игроком в баскетбол.

Космический джем

Культовый семейный комедийный анимационно-игровой фильм 1996 года. Картина повествует о вымышленных приключениях баскетболиста Майкла Джордана и мультипликационных персонажей Looney Tunes.

Найти Форрестера

Фильм рассказывает о юном Джамале Уоллесе - талантливом баскетболисте с задатками литературного дарования.

Прорваться в НБА

В главной роли єтой спортивной драмы снялся Адам Сэндлер - сыгравший скаута НБА, который обнаруживает в Испании неопытного, но талантливого игрока и пытается подготовить его к драфту НБА. Роль основного антагониста исполнил нападающий “Миннесоты Тимбервулвз” Энтони Эдвардс.

Эйр

История о сотрудничестве бренда спортивной обуви Nike и баскетболиста Майкла Джордана в 1980-х годах.

Тренер Картер

Этот фильм основан на реальных событиях из жизни тренера Кена Картера - в прошлом баскетболиста, который стал тренером школьной команды Ричмонда.