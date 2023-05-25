8 фільмів про НБА, які захоплять не лише любителів баскетболу
Плей-офф НБА 2023 у розпалі. Для багатьох любителів баскетболу з різних куточків планети цей турнір Національної баскетбольної асоціації – найяскравіша спортивна подія сезону. Тут є й інтрига, і емоції, і яскраві слем-данки, про які фанати та гравці розповідатимуть своїм дітям та онукам...
Але ще більше емоцій містять у собі фільми про НБА, якими ми хочемо прямо зараз поділитися з вами. І ці 8 картин точно захоплять вас, навіть якщо ви не є затятим шанувальником цього виду спорту.
Команда зі штату Індіана
У стрічці розповідається історія баскетбольної команди середньої школи, яка виграла чемпіонат штату. Фільм заснований на реальних подіях, у вільній трактовці того, що відбулося зі шкільною командою Мілана, яка виграла чемпіонат штату в 1954 році.
Білі люди не вміють стрибати
Ця культова спортивна комедія сподобається як любителям спорту, так і тим, хто нічого не розуміє у баскетболі.
Над кільцем
Фільм розповідає про молодого перспективного баскетболіста, вплив на якого мають місцевий кримінальний авторитет Берді та охоронець школи, Шепард, який сам є талановитим гравцем у баскетбол.
Космічний джем
Культовий сімейний комедійний анімаційно-ігровий фільм 1996 року. Картина розповідає про вигадані пригоди баскетболіста Майкла Джордана та мультиплікаційних персонажів Looney Tunes.
Знайти Форестера
Фільм розповідає про юного Джамала Уоллеса - талановитого баскетболіста із задатками літературного обдарування.
Прорватися до НБА
У головній ролі цієї спортивної драми знявся Адам Сендлер, який зіграв скаута НБА, який знаходить в Іспанії недосвідченого, але талановитого гравця і намагається підготувати його до драфту НБА. Роль основного антагоніста виконав нападник "Міннесоти Тімбервулвз" Ентоні Едвардс.
Ейр
Історія про співпрацю бренду спортивного взуття Nike та баскетболіста Майкла Джордана у 1980-х роках.
Тренер Картер
Цей фільм заснований на реальних подіях з життя тренера Кена Картера - у минулому баскетболіста, який став тренером шкільної команди Річмонда.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які 5 крутих українських фільмів потрібно подивитися неодмінно.
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