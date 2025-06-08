47-летний Арсен Мирзоян ошарашил кардинальной сменой прически: фото до и после
47-летний певец Арсен Мирзоян удивил фанов внезапной сменой имиджа. Артист решил не просто обновить прическу, но и избавился от своей длинной шевелюры.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Мирзояна в Instagram.
Как изменился Мирзоян
Так, долгое время Арсен носил кудри. Артист отпустил волосы и делал оригинальные прически.
Каким был Мирзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)
А сейчас же певец решил срезать волосы. Ему сделали короткую "классическую" прическу. И, как заметно на фото, новым образом Мирзоян доволен.
Мирзоян кардинально сменил имидж (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)
Реакция сети
В комментариях под новым фото появилось немало комплиментов. Юзеры пишут:
- "Наконец-то классная прическа"
- "Ура! Не одуванчик!"
- "Совсем помолодел"
- "Помолодел"
- "Не буду говорить, какие фразы у нас говорят на то, что "было". Красиво стало"
- Цілуй мене і ваби, більше немає кульбаби"
- "На втором фото - красавчик!!! А на первом - волосатый".
Каким был Мирзоян в начале карьеры
Как известно, свой путь к большой популярности Арсен начал с шоу "Голос країни". Он попал на проект в 2011 году. После этого певец начал записывать песни и активно гастролировать.
За эти годы образ Мирзояна постоянно менялся. Он носил как короткие прически, так и свои "фирменные" кудри. Изменился разве что цвет волос, ведь с годами, как и большинство людей, артист начал седеть.
Мирзоян в разные годы (скриншоты)
Вас может заинтересовать
- Что Мирзоян рассказал в интервью РБК-Украина о Нине Матвиенко, войне и молодых артистах
- Как выглядит дочь Мирзояна и Матвиенко, которую назвали в честь ее известной бабушки
- Что Мирзоян говорит в ответ на слухи о разводе с женой.