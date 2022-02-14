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Колишня подруга Ротару розкрила правду про її залежність: ставала агресивною і діставалося всім

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Понеділок 14 лютого 2022 11:57
Колишня подруга Ротару розкрила правду про її залежність: ставала агресивною і діставалося всім Фото: Софія Ротару (facebook.com/sofiarotaru_official)
Автор: Світлана Мащенко

Софія Ротару любить випити, після чого стає агресивною. У такому стані дістається всім, хто оточує співачку.

Про це розповіла екс-концертний директор, а також подруга співачки Ольга Коняхіна в ефірі НТВ.

За словами Коняхіної, Софія Михайлівна полюбляє прикладатися до келиха. Через що може "чудити". Але дозволяє вона собі це в основному в сімейному колі.

"Тому що вона, коли вип'є, вона абсолютно стає відвертою чи що... Вона тому ніде... При мені вона ніколи не випивала зі своїми. Потім тільки стає зрозуміло, чому", - заявила Ольга Коняхіна.

Екс-подруга зізналася, що співачка могла ставати агресивною в такому стані.

"Агресія, так... І те, що Руслан (син Ротару. - Ред.) сказав, що мама більше келиха вина важче в руках нічого не тримала. Ну повна маячня. І коньяк, і віскі, і горілка - все п'ється. Все пилося, і причому так, що я навіть не витримувала конкуренції", - запевняє Коняхіна.

Ольга каже, що коли градус зашкалює, страждає оточення Софії Михайлівни: помічниця по дому, костюмер і так далі.

"Вона всіх, хто близько до неї, може принизити дуже легко. Прям як нічого робити", - додала колишня наближена до зірки.

Чому шляхи Ротару і Коняхіної розійшлися

Ольга Коняхіна отримала шість років колонії, з яких відсиділа три, після того як Ротару звинуватила її в шахрайстві.

Співачка втратила довіру до свого концертного директора після того, як у водія Ротару вкрали 65 тисяч доларів. Щоб повернути розташування, Коняхіна змушена була повернути гроші, набравшись кредитів.

Пізніше виникла заминка з грошима під час великого туру Ротару. Директор взяла передоплату з концертних майданчиків, але вийшла затримка. У підсумку Софія Михайлівна пішла до суду, звинувативши Коняхіну в шахрайстві.

"Зі мною навіть не захотіли розмовляти. Незважаючи на десять років, десять таких щільних і відданих років. Все перекреслило навушничання. Катастрофа", - сказала Коняхіна.

Раніше ми писали, що Софія Ротару перехворіла Омікроном.

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София Ротау
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