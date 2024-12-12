7 звезд, которых преследовали сталкеры

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер неоднократно становилась жертвой преследований из-за своей популярности. Модель призналась, что почти каждый месяц у нее появляется новый сталкер. В 2016 году ее дом пытался атаковать Шавон Маккензи, который спрятался возле гаража. Когда Кендалл выезжала, он неожиданно выскочил и настаивал, чтобы она вышла из автомобиля. Это очень напугало девушку, а злоумышленника позже приговорили к шести месяцам заключения.

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

В 2018 году история повторилась с другим преследователем, который четыре раза попадал на территорию ее дома. Суд наложил на него запрет приближаться к Дженнер на пять лет, но ситуация оставила свой след на эмоциональном состоянии звезды.

Гарри Стайлз

Однажды певец помог бездомному, накормив его, когда тот спал на скамейке. Этот акт доброты обернулся для Гарри навязчивым преследованием. Мужчина начал присылать сообщения в соцсетях, а впоследствии даже пытался физически контактировать с артистом, предлагая ему интимные отношения.

Гарри Стайлз (фото: Википедия)

Пабло Таразага-Ореро, так звали преследователя, был направлен на психологическое лечение и находился под общественным наблюдением. Однако в 2020 году он нарушил запрет и написал Гарри сообщение в Facebook, после чего его дело было передано в суд.

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт и ее отец регулярно получали письма от Фрэнка Эндрю Гувера, который называл себя "сыном Божьим" и угрожал физической расправой певице и ее родным. Суд запретил Гуверу приближаться к Тейлор, но в 2016 году он нарушил запрет: сначала посетил ее концерт, а затем преследовал до аэропорта.

Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

Охранники певицы заметили сталкера и сразу вызвали полицию. В результате мужчину приговорили к 10 годам условного срока, назначили обязательную психологическую оценку и оборудовали трекером, чтобы контролировать его передвижения.

Кира Найтли

Известные личности, которых преследовали сталкеры, нередко сталкивались с довольно странными ситуациями. Например, актрису Киру Найтли преследовал мужчина, который проявил одержимость не только ею, но и кошками. Он мяукал под ее окнами, а однажды даже написал песню под названием «The Fuzzy Kitty Waltz» и отправил ее актрисе.

Кира Найтли (фото: Кинориум)

После задержания выяснилось, что мужчина страдал параноидальной шизофренией. В его прошлом были многочисленные нарушения: он делал фото обнаженных детей, вламывался в дома без одежды и отправлял непристойные сообщения разным людям. Ему было назначено принудительное лечение, а также наложен крупный штраф.

Джастин Бибер

История, которая способна вызвать настоящий ужас, произошла с Джастином Бибером. На звезду было спланировано покушение, цель которого - похищение и убийство. План был организован заключенным Дана Мартином, ярым поклонником певца, который решил реализовать замысел из-за решетки. Мартин завербовал сокамерников, чтобы те нашли сообщников на свободе и воплотили ужасную идею в жизнь.

Джастин Бибер (фоото: Википедия)

Заговорщики планировали похитить Бибера, вывезти его из города, кастрировать, а затем убить. Однако в последний момент Мартин рассказал охранникам тюрьмы о своих планах, сдав всех участников заговора. Благодаря его признанию преступление удалось предотвратить, а всех причастных привлечь к ответственности.

Бейонсе

Однажды фанатка Бейонсе, по имени Бесси Эссин, убедила себя, что певица, выступающая на сцене, - лишь ее двойник, а настоящая Королева Би скрывает свою личность. Возмущенная женщина решила донести «правду» до мира и прибегла к чрезмерным действиям. Из-за постоянных попыток приблизиться к артистке и ее семье Бейонсе обратилась в суд, который запретил фанатке любой контакт с ней и ее близкими.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Брэд Питт

Поклонница Брэда Питта, Афина Роландо, сумела попасть в его дом, где обосновалась как у себя. Она осмотрела комнаты, примерила одежду актера, а затем решила отдохнуть прямо в его постели. Полиция, прибывшая на вызов, обнаружила женщину именно в этой ситуации. Такого развития событий не ожидали ни правоохранители, ни сам актер.

Брэд Питт​ (фото: Википедия)