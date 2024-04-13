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Украинцам рассказали, какими фразами можно поддержать человека в стрессовой ситуации

Украина, Суббота 13 апреля 2024 18:07
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Украинцам рассказали, какими фразами можно поддержать человека в стрессовой ситуации Фото: украинцам рассказали, какими фразами можно поддержать человека во время стресса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Заботу можно выразить не только действиями, но и словами. Слова, значение которых часто преуменьшают, действуют порой как "лекарство", поэтому не лишним их будет знать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Так, специалисты Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной Первой леди Еленой Зеленской, подготовили советы о том, что можно сказать человеку, чтобы он понял, что его любят, о нем заботятся и он имеет большое значение в жизни других.

Слова, ощущаемые как забота

  • Я на связи. Мы можем поговорить, когда у тебя будет желание;
  • Какая моя поддержка будет для тебя лучшим вариантом?
  • Я рядом. Можешь обратиться ко мне при необходимости. Я приложу все усилия, чтобы помочь;
  • Если тебе придется поговорить, я готов тебя выслушать.

"Помните, что правильно подобранные слова способны поддержать человека во многих жизненных ситуациях", - отмечают специалисты.

Стресс из-за войны

Для того, чтобы быть в ресурсе, несмотря на тяготы войны и постоянный стресс, нужно отдыхать. В этом помогут обычный душ и даже вечеринки и рестораны, если они помогают восполнить утраченные силы.

Военный психолог, в частности, советует пытаться ложиться спать, просыпаться, есть в одно и то же время, за час до сна и после не пользоваться мобильными телефонами. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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