Они успешны в жизни: 10 малоизвестных фраз влиятельных людей

Доверие - основа, на которой основываются любые успешные отношения. Некоторые фразы используют исключительно влиятельные люди, которым удается добиться успеха в жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Hackspirit .

"Чем я могу помочь?"

Предложить свою помощь - это эффективный способ, который позволяет другим увидеть, что вы цените их вклад и навыки.

Также другие увидят у вас человека, на которого можно положиться.

Когда вы действительно отдаете приоритет помощи другим, вы создаете положительней эффект о себе.

Только не забудьте выполнить свои обещания, иначе ваши слова будут иметь эффект, противоположный желаемому.

"Я уважаю твое мнение"

Успешные люди употребляют фразы, выражающие уважение идей и точек зрения других людей.

Показывая, что вы искренне заботитесь об их мнениях, вы заставляете людей чувствовать себя услышанными.

К тому же такое поведение будет способствовать уважению.

"Я тебе доверяю"

Опять же, если вы хотите завоевать доверие, вы тоже должны его дать.

Если вы являетесь лидером на работе, члены вашей команды почувствуют, что вы доверяете им, что улучшает моральный дух и, как следствие, производительность.

Если с добротой относиться к людям, они будут более склонны ответить вам услугой и доверять.

"Я слушаю"

Иногда людям нужно, чтобы их кто-нибудь выслушал.

Следите за языком своего тела. Убедитесь, что вы передаете желаемый уровень привлечения к обсуждению, и убедитесь, что вы признаете идеи других людей.

Умение активно слушать других - отличная черта, сближающая людей.

"Я не смог бы это сделать без вашей помощи"

Если вы выражаете искреннюю благодарность за помощь, это покажет, насколько вы цените работу других.

Никто не любит тяжело работать да еще не быть оцененным за это.

Признавая вклад других, вы обеспечиваете более позитивные будущие отношения.

"Я понимаю"

Эмпатия - это способность понимать и разделять чувства другого.

Одна из важнейших человеческих потребностей - чувствовать себя услышанными, понятными и поддержанными. Искренние соболезнования в сочетании с навыками активного слушания имеют решающее значение для установления доверия в отношениях.