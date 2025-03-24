7 древних украинских имен, которые давали сильным женщинам: большинство из них уже забыты

Имя Чаруня имеет славянское происхождение и тесно связано со словом "волшебный". Его можно трактовать как "та, что обладает чарами" или "та, что очаровывает". Хотя это имя не имеет древних исторических корней, в последнее время оно стало популярным среди родителей, которые стремятся выбрать для ребенка что-то необычное и особенное.

Маруня является женским вариантом имени Марун, которое происходит из иранской культуры. С персидского языка "марун" переводится как "коричневый". Это имя было распространено в Украине в начале XX века, но сейчас почти не употребляется.

Имя Стефанія образовано от мужского Стефан, что в переводе с древнегреческого означает "венец" или "диадема". В украинской культуре оно начало набирать популярность в XIX веке и остается достаточно распространенным до сих пор.

Мокрина происходит от славянского слова "мокрий". Это старинное и редкое имя, которое иногда можно услышать и сегодня. В большинстве случаев оно имеет женскую форму, хотя существуют мужские варианты, такие как Мокрин и Мокринко.

Имя Радослава состоит из слов "рад" ("радость") и "слава" ("признание", "почетность"). Его можно трактовать как "та, что приносит радость и славу". В древности это имя часто давали тем, кто получал признание за свои подвиги в битвах или походах.

Мелашка - редкое имя с неизвестным точным происхождением. Предполагают, что оно может быть связано с именем Меланія, которое в переводе с греческого означает "темная" или "черная". Несмотря на свою редкость, это имя известно в разных культурах мира.

Оріана - имя, буквально означающее "орійка", то есть женщина, связанная со страной пахарей в украинской мифологии. Происходит от имени отца Ора и считается поэтическим названием Украины. В римской мифологии Оріана была богиней утренней зари.

Маїна переводится с латинского как "рожденная в мае". Кроме того, имя связывают с греческой богиней Майей, которая олицетворяла плодородие и материнство в античной мифологии.

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