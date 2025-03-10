7 простых идей, которые добавят вашей кухне роскоши

Кухня - это не просто место для приготовления пищи, но и важная зона интерьера, которая должна выглядеть стильно и гармонично. Даже если у вас нет большого бюджета на дорогой ремонт, некоторые дизайнерские приемы помогут создать эффект роскошного пространства.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как вы сможете сделать свою кухню элегантной и визуально дороже.

Добавьте стильную фурнитуру

Дешевые пластиковые или простые металлические ручки на фасадах сразу привлекают внимание и удешевляют внешний вид кухни. Массивные или длинные ручки могут быть не только неудобными, но и опасными - о них легко удариться головой или пальцами.

Идеальное решение - это дверцы без ручек со свесом фасада или стильная фурнитура в изящном дизайне. Встроенные системы открывания "нажми и открой" также добавляют современности. Если же вы предпочитаете ручки, выбирайте изящные, матовые или с необычной текстурой.

Используйте брендовую плитку для фартука

Фартук - одна из первых деталей, на которую обращают внимание в кухонном интерьере. Использование качественной брендированной плитки сделает пространство более изысканным, даже если остальные материалы будут среднего класса.

Поскольку для фартука нужно немного плитки, здесь можно позволить себе потратить немного больше и выбрать продукцию известного производителя. Лучше всего смотрятся однотонные или мраморные варианты, а также плитка с мелким, но элегантным рельефом.

Избегайте слишком пестрых или чрезмерно дешевых вариантов с яркими рисунками.

Изысканный фартук создаст сильное общее впечатление (фото: Freepik.com)

Сделайте однотонный пол

Напольное покрытие играет важную роль в общем облике кухни, поэтому нужно избегать очевидной имитации дорогих материалов. Недорогой ламинат "под дерево" часто выглядит неестественно, что удешевляет интерьер.

Лучший выбор - однотонная крупная плитка или качественный влагостойкий ламинат без ярко выраженного рисунка. Светлые оттенки визуально расширяют пространство, а темные добавляют контраста и элегантности. Натуральный камень или его качественная имитация также будут хорошим решением.

Тонкая столешница - тренд, который работает

Раньше считалось, что толстая столешница - это показатель надежности и дороговизны, но современные интерьерные тенденции доказывают обратное. Минимальная толщина столешницы без выступов выглядит значительно стильнее и легче.

Многие считают, что выступ столешницы защищает от капель и брызг, но на самом деле это не так - он лишь занимает лишнее место. Идеальным выбором будет кварцевый камень или качественный ламинированный материал в спокойных оттенках.

Используйте встроенную технику

Несмотря на высокую стоимость, полностью встроенная бытовая техника делает кухню визуально дороже и эстетичнее. Она не нарушает общей композиции, не привлекает лишнего внимания и не создает хаоса в пространстве.

Дизайнеры не рекомендуют выбирать технику в светлых тонах, если у вас светлые фасады - из-за разницы оттенков может возникнуть дисбаланс. Лучше остановиться на черной или стальной технике, которая создаст стильный контраст. Даже бюджетные кухни с качественной встроенной техникой выглядят роскошнее.

Встроенная техника сразу повышает "класс" кухни (фото: Freepik.com)

Выбирайте нейтральные цвета

Правильный выбор цвета значительно влияет на общее впечатление от кухни. Яркие и кричащие оттенки часто делают интерьер дешевле, тогда как сложные пастельные тона всегда выглядят дороже. Лучшими вариантами будут серые, бежевые, молочные или глубокие темные оттенки, которые добавляют элегантности.

Категорически не рекомендуется использовать фотопечать на фасадах или пейзажи на фартуке - такие детали выглядят устаревшими. Чем спокойнее и благороднее выглядит палитра, тем дороже кажется кухня.

Сделайте безупречный ремонт

Никакие дизайнерские решения не спасут интерьер, если ремонт выполнен некачественно. Неровно уложенная плитка, кривые стыки, открытые провода или плохо закрепленные фасады сразу удешевляют вид кухни.

Именно поэтому стоит уделить внимание не только выбору материалов, но и качеству их установки. Гладкие стены, ровный напольный покров, скрытые коммуникации и аккуратно установленная вытяжка сделают кухню по-настоящему премиальной.

Вас может заинтересовать