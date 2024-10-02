7 секретов Кэтрин Зеты-Джонс, которые помогают ей в 55 выглядеть на 40

Актриса Кэтрин Зета-Джонс недавно отпраздновала свое 55-летие. Звезда находится в прекрасной форме и выглядит моложе своих лет.
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Актриса обожает играть в гольф
Зета-Джонс любит играть в гольф со своим мужем Майклом Дугласом, но признается, что ей трудно мотивироваться, когда дело доходит до тренажерного зала.
По ее словам, игра в гольф гораздо интереснее спортзала.
Любовь к музыке
Зета-Джонс говорит, что ее любимые тренировки - это гольф, плавание, теннис и чечетка.
"У меня в тренажерном зале есть балет. Я включаю музыку так громко, что стены пульсируют, и занимаюсь им час. Я тоже кручу хулахуп, хожу на беговой дорожке, занимаюсь эллиптическим тренажером. Я стараюсь поддерживать работу всего организма", - признается звезда.
Завтрак всегда!
Зета-Джонс никогда не упускает завтрак.
"Зимой я ем кашу с бананом, коричневым сахаром и ягодами. Когда мы переходим на летнее время, я выбираю нежирный греческий йогурт с ягодами и гранолой", - рассказала она.
Прием БАДов
Селебрити принимает добавки, чтобы поддерживать свое здоровье и физическую форму.
"В моем шкафчике в ванной комнате есть множество витаминов. Я принимаю витамин D и витамин B, когда могу. Но я очень здорово питаюсь. Конечно, иногда я могу употребить картофель фри и шоколад, которые я обожаю. Но я стараюсь получать как можно больше питательных веществ ", - сказала она.
Актриса обожает десерты, но позволяет себе их нечасто.
Хороший сон
Актриса признается, что сон для нее - это самое важное. Он помогает сохранить ее красивый вид и поддерживает ее физическую форму.
Тихая жизнь
Несмотря на свою активность в социальных сетях, Зета-Джонс говорит, что ей нравится очень спокойная жизнь с этим мужем Майклом Дугласом.
"Мы оба в большинстве своем достаточно тихие и очень частные люди, но у нас есть возможность выйти на улицу и пойти на ужин", - сказала звезда.
Уверенность в возрасте
С каждым годом Зета-Джонс становится все более уверенной в себе.
"Я просто воспринимаю это. Но сейчас я действительно чувствую, что впереди другая глава, и мне интересно смотреть, что будет дальше. Мои мечты сбылись, а все остальное теперь для меня бонус", - сказала она о старении и возрасте.
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В материале использованы источники - BestLife, InStyle, Wall Street Journal, Prima, Vogue Australia.