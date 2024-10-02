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7 секретов Кэтрин Зеты-Джонс, которые помогают ей в 55 выглядеть на 40

Фото: В чем секрет прекрасного вида Кэтрин Зетти-Джонс (Getty Images)
Автор: Людмила Рябухіна

Актриса Кэтрин Зета-Джонс недавно отпраздновала свое 55-летие. Звезда находится в прекрасной форме и выглядит моложе своих лет.

Какие 7 секретов должно селебрити - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

7 секретов стройной фигуры Кэтрин Зеты Джонс

Актриса обожает играть в гольф

Зета-Джонс любит играть в гольф со своим мужем Майклом Дугласом, но признается, что ей трудно мотивироваться, когда дело доходит до тренажерного зала.

По ее словам, игра в гольф гораздо интереснее спортзала.

Актриса обожает гольф (фото: catherinezetajones/Instagram)

Любовь к музыке

Зета-Джонс говорит, что ее любимые тренировки - это гольф, плавание, теннис и чечетка.

"У меня в тренажерном зале есть балет. Я включаю музыку так громко, что стены пульсируют, и занимаюсь им час. Я тоже кручу хулахуп, хожу на беговой дорожке, занимаюсь эллиптическим тренажером. Я стараюсь поддерживать работу всего организма", - признается звезда.

Кэтрин Зета-Джонс крутит хулахуп (фото: catherinezetajones/Instagram)

Завтрак всегда!

Зета-Джонс никогда не упускает завтрак.

"Зимой я ем кашу с бананом, коричневым сахаром и ягодами. Когда мы переходим на летнее время, я выбираю нежирный греческий йогурт с ягодами и гранолой", - рассказала она.

Прием БАДов

Селебрити принимает добавки, чтобы поддерживать свое здоровье и физическую форму.

"В моем шкафчике в ванной комнате есть множество витаминов. Я принимаю витамин D и витамин B, когда могу. Но я очень здорово питаюсь. Конечно, иногда я могу употребить картофель фри и шоколад, которые я обожаю. Но я стараюсь получать как можно больше питательных веществ ", - сказала она.

Актриса обожает десерты, но позволяет себе их нечасто.

Хороший сон

Актриса признается, что сон для нее - это самое важное. Он помогает сохранить ее красивый вид и поддерживает ее физическую форму.

Кэтрин Зета-Джонс советует хорошо спать (фото: catherinezetajones/Instagram)

Тихая жизнь

Несмотря на свою активность в социальных сетях, Зета-Джонс говорит, что ей нравится очень спокойная жизнь с этим мужем Майклом Дугласом.

"Мы оба в большинстве своем достаточно тихие и очень частные люди, но у нас есть возможность выйти на улицу и пойти на ужин", - сказала звезда.

В свои 55 лет актриса шикарно выглядит (фото: Gettyn Images)

Уверенность в возрасте

С каждым годом Зета-Джонс становится все более уверенной в себе.

"Я просто воспринимаю это. Но сейчас я действительно чувствую, что впереди другая глава, и мне интересно смотреть, что будет дальше. Мои мечты сбылись, а все остальное теперь для меня бонус", - сказала она о старении и возрасте.

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В материале использованы источники - BestLife, InStyle, Wall Street Journal, Prima, Vogue Australia.

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