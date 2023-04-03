7-летняя украинка купила для воинов ВСУ 4 авто, дроны и Starlink, делая веночки (видео и фото)

Так, девочка стала настоящим ангелом-хранителем для бойцов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого ВСУ, где служил папа Иринки. Он погиб 27 марта 2022 года во время выполнения служебного задания в селе Благодатное под Николаевом. Война также забрала и жизнь дяди девочки.

По словам мамы маленькой волонтерки Виктории, дочка после трагической вести во сне видела папу, и однажды утром твердо заявила, что теперь она тоже будет защищать страну.

Сначала девочка захотела печь печенье, однако пани Виктория такую идею не одобрила, так как опасалась, что ребенок может обжечься. Альтернативный вариант - плетение веночков, был воспринят "на ура". И вот Иринка приступила к волонтерству.

Иринка Васильева, 7-летняя волонтерка и ученица 2-го класса (фото: скриншот с видео)

Продавать первые веночки девочка отправилась на местную ярмарку, заявив организаторам о своем замысле.

Дебютный заработок составил 3 100 гривен и 100 долларов, а цена за один веночек составляла 150 гривен.

Дебютная продажа собственных веночков на ярмарке в Ровно (фото: скриншот с видео)

Пани Виктория признает, что некоторые люди, покупая красивые украшения hand-made, старались даже переплачивать или просто передавали деньги, но "забывали" товар. Иринка не была в восторге от подобных "бонусов", но отнеслась с пониманием. Второклассница продолжила активно заниматься изготовлением венков, и стала настоящей мастерицей.

Мама девочки помогает ей, убирая рабочее место после трудов, а также выполняет функцию бухгалтера - на "испытательном термине пять лет". По общим подсчетам, всего удалось наторговать на около 23 тысяч долларов.

Мама юной волонтерки Виктория Васильева (фото: скриншот с видео)

Иринка звонила военным "княжеской" бригады и уточняла у защитников, нужен ли им такой-то тепловизор, авто на дизеле или бензине, с автоматической или ручной коробкой передач... Первой машиной, которую купила девочка, стал пикап Nissan Navara.

Иринка покупает для украинских защитников авто, очень нужные на фронте (фото: скриншот с видео)

Позже школьница приобрела для военных еще три внедорожника, а также дроны, станцию Starlink и еще массу других очень полезных вещей. Воины называют Иринку маленьким чудом и ангелом-хранителем их бригады.

Фото: скриншот facebook.com/14ombr

Иринка активно помогает "княжеской" бригаде ВСУ, где служил ее папа, старший лейтенант Александр Васильев (фото: скриншот с видео)

К слову, девочка прошлым летом стала одной из лауреаток премий, врученных детям-спасателям, которые приближают победу, а церемония состоялась в Мариинском дворце.

Иринка на акции "Дети-спасатели - герои войны" в Мариинском дворце в августе 2022 года (фото: president.gov.ua)

Иринка рассказывает, что помимо волонтерства ей нравиться ходить в школу, где много друзей, а еще обожает гулять со своей компанией во дворе.

"Мои любимые уроки это рисование, физкультура и перемены. У меня в школе очень много друзей. У меня есть банда, с мальчиками я сейчас, а с девочками я что-то перестала так общаться. Мы по гаражам ходим по нашему двору, включаем песню и "тусим". Мама не знает, что я "тушу" на гаражах", - отмечает девочка.

Иринка рассказала о школе и своей "банде", с которой играет во дворе (фото: скриншот с видео)

В день она может изготавливать четыре-пять веночков с помощью обруча, клея и различных цветков. Сейчас еще цель - сбор средств на пятую машину, так как первая - "Ниссан" - была подбита на передовой, поэтому необходимо организовать замену.

Иринка также признается, что иногда мастерит свои подели в ночное время, но, правда, за это получает от мамы нагоняй.

7-летняя волонтерка Иринка Васильева (фото: скриншот с видео)

"Вчера я хотела сделать еще один веночек, но мама сказала ложиться спать. Бывает такое очень часто. Но... я подожду, пока мама заснет, потому что я засыпаю типа, и делаю дальше венок... Бывает так, что мама может поругать, что я ночью делаю веночки, но (улыбается и пожимает плечам) - я все равно делаю", - резюмирует юная волонтерка.

Видео: 7-летняя Ира Васильева из Ровно, изготавливая венки, насобирала на 4 авто для военных, несколько дронов и тепловизоров и не только