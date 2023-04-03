7-річна українка купила для воїнів ЗСУ 4 авто, дрони і Starlink, роблячи віночки (відео і фото)

Так, дівчинка стала справжнім янголом-охоронцем для бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ЗСУ, де служив тато Іринки. Він загинув 27 березня 2022 року під час виконання службового завдання у селі Благодатне під Миколаєвом. Війна також забрала життя дядька дівчинки.

За словами мами маленької волонтерки Вікторії, донька після трагічної звістки уві сні бачила тата, і одного ранку твердо заявила, що тепер вона теж захищатиме країну.

Спочатку дівчинка захотіла пекти печиво, проте пані Вікторія таку ідею не схвалила, бо побоювалася, що дитина може обпектися. Альтернативний варіант - плетіння віночків був сприйнятий "на ура". І ось Іринка розпочала волонтерство.

Іринка Васильєва, 7-річна волонтерка та учениця 2-го класу (фото: скріншот з відео)

Продавати перші віночки дівчинка вирушила на місцевий ярмарок, заявивши організаторам про свій задум.

Дебютний заробіток склав 3 100 гривень та 100 доларів, а ціна за один віночок становила 150 гривень.

Дебютний продаж власних віночків на ярмарку у Рівному (фото: скріншот з відео)

Пані Вікторія визнає, що деякі люди, купуючи красиві прикраси hand-made, намагалися навіть переплачувати чи просто передавали гроші, але "забували" товар. Іринка не була в захваті від подібних "бонусів", проте поставилася з розумінням. Другокласниця продовжила активно займатися виготовленням вінків і стала справжньою майстринею.

Мама дівчинки допомагає їй, прибираючи робоче місце після праці, а також виконує функцію бухгалтерки - на "випробувальному терміні п'ять років". За загальним підрахунком, всього вдалося наторгувати близько 23 тисяч доларів.

Мама юної волонтерки Вікторія Васильєва (фото: скріншот з відео)

Іринка дзвонила військовим "княжої" бригади та уточнювала у захисників, чи потрібен їм такий-то тепловізор, авто на дизелі чи бензині, з автоматичною або ручною коробкою передач... Першою машиною, яку купила дівчинка, став пікап Nissan Navara.

Іринка купує для українських захисників авто, які дуже потрібні на фронті (фото: скріншот з відео)

Пізніше школярка придбала для військових ще три позашляховики, а також дрони, станцію Starlink та ще багато інших дуже корисних речей. Воїни називають Іринку маленьким дивом та янголом-охоронцем їхньої бригади.

Фото: скріншот facebook.com/14ombr

Іринка активно допомагає "княжій" бригаді ЗСУ, де служив її тато, старший лейтенант Олександр Васильєв (фото: скріншот з відео)

До речі, дівчинка минулого літа стала однією з лауреаток премій, вручених дітям-рятувальникам, які наближають перемогу, а церемонія відбулася у Маріїнському палаці.

Іринка на акції "Діти-рятувальники - герої війни" у Маріїнському палаці в серпні 2022 року (фото: president.gov.ua)

Іринка розповідає, що крім волонтерства їй подобається ходити до школи, де багато друзів, а ще любить гуляти зі своєю компанією у дворі.

"Мої улюблені уроки це малювання, фізкультура та перерви. У мене в школі дуже багато друзів. У мене є банда, з хлопцями я зараз, а з дівчатами я щось перестала так спілкуватися. Ми по гаражах ходимо по нашому двору, включаємо пісню та "тусимо". Мама не знає, що я "тушу" на гаражах", - зазначає дівчинка.

Іринка розповіла про школу та свою "банду", з якою грає у дворі (фото: скріншот з відео)

Протягом дня вона може виготовляти чотири-п'ять віночків за допомогою обруча, клею та різних квіток. Зараз ще мета - збір коштів на п'яту машину, тому що першу - "Ніссан" - було підбито на передовій, тому необхідно організувати заміну.

Іринка також зізнається, що іноді майструє свої вироби в нічний час, але, щоправда, за це отримує від мами наганяй.

7-річна волонтерка Іринка Васильєва (фото: скріншот з відео)

"Вчора я хотіла зробити ще один віночок, але мама сказала лягати спати. Буває таке дуже часто. Але... я зачекаю, поки мама засне, тому що я засинаю типу, і роблю далі вінок... Буває так, що мама може сварити, що я вночі роблю віночки, але (посміхається і знизує плечима) - я все одно роблю", - резюмує юна волонтерка.

Відео: 7-річна Іра Васильєва з Рівного, виготовляючи вінки, назбирала на 4 авто для військових, кілька дронів та тепловізорів і не тільки