7 вещей, которые умные люди никогда не публикуют в социальных сетях

Социальные медиа - это место, где все демонстрируют свою жизнь. Однако действительно успешные люди не всем делятся в сети. В частности, они не публикуют некоторые вещи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Hack Spirit .

Личные данные

Люди, которые себя ценят, очень осторожны со своими личными данными. Они никогда не публикуют в социальных сетях такие вещи, как домашний адрес, номер телефона или личный электронный адрес.

Все потому, что это может привести к воровству личных данных или другим серьезным проблемам.

Финансовая информация

Еще одна вещь, которую никогда не стоит публиковать в социальных сетях - это финансовая информация. Это включает в себя такие вещи, как сведения о зарплате и информацию о банковском счете.

Во-первых, это вопрос безопасности. Вы никогда не знаете, кто может это увидеть и что они могут сделать с этой информацией.

Всегда лучше не выставлять напоказ богатство на публичных платформ.

Жалобы о работе или коллегах

Никогда не следует высказывать свои жалобы о работе в социальных сетях.

Конечно, у всех нас бывают дни, когда на работе все идет не так, или коллега действует на нервы. Вместо того чтобы опубликовать жалобу, лучше поблагодарить за вызов и сделать выводы.

Держите рабочие возгласы как можно дальше от социальных сетей. Это более профессионально.

Постоянная самореклама

Умные люди знают важность баланса в своих публикациях в социальных сетях.

Они избегают постоянной саморекламы. Прекрасно делиться своими достижениями и прогрессом, но если делать это слишком часто, то это может выглядеть как хвастовство.

Оскорбительное содержимое

Умные люди всегда обращают внимание на то, что они публикуют и убеждаются, что это не оскорбительно. Это включает шутки, мемы, комментарии или любое содержимое, которое потенциально может кого-то оскорбить.

Непроверенная информация

Следует всегда проверять достоверность информации, которой вы делитесь в социальных сетях. Никогда не публикуйте не проверенные новости или информацию.

Эксперты рассказали, что ложная информация распространяется в шесть раз быстрее. Поэтому следует быть осторожными.

Оскорбительные комментарии или ответы

Люди должны понимать силу своих слов и никогда не использовать их, чтобы причинить боль другим. Не нужно писать оскорбительных комментариев или ответов в социальных сетях.

Нормально с кем-то не соглашаться, но всегда делайте это с уважением. Социальные сети должны являться местом для здоровых разговоров и положительного взаимодействия.