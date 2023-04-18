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7 вещей, которые давно устарели: выбросьте эту одежду из гардероба

Какую одежду не стоит носить в 2023 году (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые вещи долго держались в базовых списках, но в 2023 году уже устарели. Среди них - популярные жакеты, которые есть в гардеробе почти каждой девушки.

Об этом сообщила стилист Альона Крутова в Instagram.

Эксперт советует не покупать некоторые вещи, а если в вашем гардеробе уже есть такие, то отдайте их на благотворительность или утилизируйте.

"На самом деле очень много устаревших фасонов вещей продается в mass-market. Будь внимательны. Обращайте внимание и не тратьте напрасно средства", - говорится в сообщении.

Какие вещи устарели

Жакеты с застежкой "крючок"

Какие вещи устарели (instagram.com/alyona_krutova)

Жакеты с рукавами "гармошка"

Какие жакеты устарели (instagram.com/alyona_krutova)

Тонкие длинные и укороченные кардиганы

Длинные кардиганы устарели (instagram.com/alyona_krutova)

Футболки-кимано

Какие вещи устарели (instagram.com/alyona_krutova)

Футболка с короткими рукавами

Какие футболки больше не в моде (instagram.com/alyona_krutova)

Paperbag штаны

Какие штаны не стоит покупать (instagram.com/alyona_krutova)

Paperbag jeans

Какие вещи устарели (instagram.com/alyona_krutova)

Что носить в 2023 году

Добавим, что в 2023 году особенно популярны будут жакеты свободного кроя. Женский пиджак оверсайз серого цвета или бежевый блейзер - отличный выбор для любого случая.

Короткие платья тоже вернулись в моду. Главными оттенками будут фиолетовый и салатово-лимонный.

К тому же дизайнеры продолжают экспериментировать с вырезами на платьях, делая их в виде разных геометрических фигур и в самых неожиданных местах. В частности, вырезы приобрели больших размеров, что делает наряд пикантным, но при этом совсем не вульгарным.

Ранее мы сообщали о 7 вещах, которые должны быть в вашем шкафу в сезоне весна-лето 2023 года.

Также мы писали, как носить кожаные вещи весной 2023 года.

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