7 вещей, которые давно устарели: выбросьте эту одежду из гардероба

Некоторые вещи долго держались в базовых списках, но в 2023 году уже устарели. Среди них - популярные жакеты, которые есть в гардеробе почти каждой девушки.
Об этом сообщила стилист Альона Крутова в Instagram.
Эксперт советует не покупать некоторые вещи, а если в вашем гардеробе уже есть такие, то отдайте их на благотворительность или утилизируйте.
"На самом деле очень много устаревших фасонов вещей продается в mass-market. Будь внимательны. Обращайте внимание и не тратьте напрасно средства", - говорится в сообщении.
Жакеты с застежкой "крючок"
Жакеты с рукавами "гармошка"
Какие жакеты устарели (instagram.com/alyona_krutova)
Тонкие длинные и укороченные кардиганы
Футболки-кимано
Футболка с короткими рукавами
Paperbag штаны
Paperbag jeans
Добавим, что в 2023 году особенно популярны будут жакеты свободного кроя. Женский пиджак оверсайз серого цвета или бежевый блейзер - отличный выбор для любого случая.
Короткие платья тоже вернулись в моду. Главными оттенками будут фиолетовый и салатово-лимонный.
К тому же дизайнеры продолжают экспериментировать с вырезами на платьях, делая их в виде разных геометрических фигур и в самых неожиданных местах. В частности, вырезы приобрели больших размеров, что делает наряд пикантным, но при этом совсем не вульгарным.
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