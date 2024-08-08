7 простых продуктов, которые делают людей счастливыми

Пища призвана не только насыщать и удовлетворять, но от нее зависят все процессы в организме. В частности, некоторые продукты могут улучшать настроение и делать людей счастливыми.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
По словам эксперта, 90% серотониновых рецепторов находится как раз в кишечнике. Употребляя пищу, которая улучшает состояние кишечника, можно помочь самим себе стать немного счастливее.
Эндорфин - гормон радости, позволяющий радоваться, веселиться, получать удовольствие от кратковременного действия, в том числе от употребления пищи. Высокий уровень эндорфинов даже снижает чувство боли, позволяет мозгу быстрее работать и легко переносить стрессы.
Следует добавить в рацион следующие продукты:
"Если в течение дня вы будете добавлять эти продукты в свой рацион, то через короткий промежуток времени будете чувствовать себя счастливее и здоровее", - говорится в сообщении.
Поэтому следует тщательно следить за своим питанием, чтобы получить только пользу и хорошее самочувствие.
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