UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

7 простих продуктів, які роблять людей щасливими

Які продукти роблять людей щасливими (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Їжа покликана не лише насичувати та задовольняти, від неї залежать усі процеси в організмі. Зокрема, деякі продукти можуть покращувати настрій та робити людей щасливими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Вплив їжі на організм

За словами експерта, 90% серотонінових рецепторів знаходиться саме в кишківнику. Вживаючи їжу, яка покращує стан кишківника, можна допомогти самим собі стати трішки щасливішими.

Ендорфін - гормон радості, який дозволяє радіти, веселитися, отримувати задоволення від короткочасної дії, в тому числі від вживання їжі. Високий рівень ендорфінів навіть знижує відчуття болю, дозволяє мозку швидше працювати та легко переносити стреси.

Яка продукти роблять людей щасливими

Варто додати у раціон такі продукти:

  • риба і морепродукти - як основний прийом їжі, по 100-150 г в день
  • шоколад - відомий засіб по боротьбі з депресією. Він містить магній, який допомагає знизити рівень гормону стресу - кортизолу. Його варто їсти до 15:00, але не більше 20-30 г в день. Відсоток какао повинен бути не менше 75% 
  • фрукти і овочі - вони містять вітаміни групи B, мікроелементи, клітковину - все це створює живильну флору для кишківника
  • горіхи (крім арахісу і кеш'ю), насіння льону, кунжуту, гарбуза містять Омега-3 і залізо, ідеально підходять для перекусу
  • кисломолочні продукти (кефір або натуральний йогурт) потрібні для того, щоб кишківник відчував себе комфортно
  • м’ясо та субпродукти - містять залізо, будуть позитивно впливати на настрій і на імунітет в тому числі. Червоні сорти м’яса їмо в обід (порція 100-150 г) і поєднуйте з овочами. Білі сорти м’яса (індичка, до речі, теж містить триптофан) на вечерю
  • бобові - сочевиця, яка підвищує рівень серотоніну. З їх допомогою можемо контролювати рівень цукру

"Якщо протягом дня ви будете додавати ці продукти у свій раціон, то через короткий проміжок часу будете почувати себе більш щасливими і більш здоровими", - йдеться у повідомленні.

Тому варто ретельно слідкувати за своїм харчуванням, щоб отримати лише користь та гарне самопочуття.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ДієтологЗдорова їжаЗдоров'я