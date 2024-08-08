7 простих продуктів, які роблять людей щасливими

Їжа покликана не лише насичувати та задовольняти, від неї залежать усі процеси в організмі. Зокрема, деякі продукти можуть покращувати настрій та робити людей щасливими.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.
За словами експерта, 90% серотонінових рецепторів знаходиться саме в кишківнику. Вживаючи їжу, яка покращує стан кишківника, можна допомогти самим собі стати трішки щасливішими.
Ендорфін - гормон радості, який дозволяє радіти, веселитися, отримувати задоволення від короткочасної дії, в тому числі від вживання їжі. Високий рівень ендорфінів навіть знижує відчуття болю, дозволяє мозку швидше працювати та легко переносити стреси.
Варто додати у раціон такі продукти:
"Якщо протягом дня ви будете додавати ці продукти у свій раціон, то через короткий проміжок часу будете почувати себе більш щасливими і більш здоровими", - йдеться у повідомленні.
Тому варто ретельно слідкувати за своїм харчуванням, щоб отримати лише користь та гарне самопочуття.
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