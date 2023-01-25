5 ошибок в макияже, которые визуально "старят" лицо на десяток лет

Удачный макияж может скрыть ваш реальный возраст и значительно омолодить. А вот неправильные акценты в мейкапе или некачественная косметика наоборот может "накинуть" вам несколько лет и визуально "состарить" лицо.

О том, какие ошибки нельзя допускать в макияже, чтобы не испортить свой вид, рассказываем в материале ниже .

Неправильно подобрана тональная основа

Раньше визажисты часто придавали коже фарфоровый оттенок. Но теперь в тренде естественность, потому и лицо должно быть максимально природного цвета. Поэтому при выборе тонального основания следует избегать слишком бледной или слишком темной окраски.

Тональный крем должен по оттенку максимально подходить к естественному цвету кожи. Тогда его практически не будет видно при нанесении. Так женщина будет выглядеть свежо и молодо.

Если же выбрать тональный крем на несколько тонов более светлый, то такой макияж придаст женщине болезненный вид. А не соблазнительный, как бы этого хотелось.

Слишком темная тональная основа придаст загара и визуально "состарит" лицо на несколько лет.

Очень толстый слой пудры

Пудра удаляет излишнюю жирность кожи. Но иногда женщины хотят сделать кожу матовой и наносят слишком толстый пласт этого косметического средства. В результате этим визуально делают лицо старее.

Также толстый слой пудры акцентирует внимание на недостатках кожи. Становятся заметными возрастные изменения на лице.

Частой ошибкой является использование пудры в качестве основы для теней. Она не подходит для нежной кожи век. От этого они будут пересушиваться и покроются мелкими морщинами. Тогда взгляд станет тяжелым, а это "добавит" женщине несколько лишних лет к реальному возрасту.

Слишком ярко накрашенные глаза

Некоторые женщины пытаются сделать упор на глазах и вырисовывают их толстыми стрелками или темной круговой подводкой. Это стоит делать только тем, у кого узкие глаза - так создадите эффект открытых глаз.

Но для этого, стрелки должны иметь идеально ровную линию. Если же стрелка будет волнистой или местами будут заметны какие-то разрывы - желаемого эффекта не добьетесь.

Нижнее веко лучше всего прорисовывать светлым карандашом или подводкой. Идеально подойдут средства с серебристым или золотистым оттенком. Если на нижнем ряду ресниц нарисуете чёрную стрелку, то сделаете взгляд тяжелым.

Также не стоит делать веки слишком темными. Такой макияж подходит единицам, других - старит на несколько лет. А если этот мейкап дополните еще и перламутровыми тенями, то будете выглядеть пошло.

Искусственные ресницы или пышные, как у куклы

Накладные ресницы можно сделать разве что на какое-нибудь торжественное событие, но они явно не годятся для повседневного макияжа. Слишком длинные и пышные ресницы будут смотреться чужеродно.

Лучше используйте качественную тушь. Чтобы ресницы были естественно пышными, нанесите тушь трижды. Также регулярно ухаживайте за ресницами, чтобы они были здоровыми и не преломлялись.

Два акцента в макияже

Некоторые женщины считают, что чем выразительнее будут глаза, брови и губы, тем будут привлекательнее выглядеть. Но на самом деле все это имеет обратное действие.

Если сделать слишком яркие глаза, насыщенные румяна и выразительные губы - получите макияж, который вас будет старить. Поэтому стоит делать акцент только на чем-то одном, особенно если это ежедневный макияж.

Когда делаете выразительные глаза, то губы накрасьте помадой нежного оттенка или нанесите блеск. Скулы можете слегка подчеркнуть румянами.