Не только картины. Как стильно и недорого украсить голые стены

Когда мы думаем о декорировании стен, в первую очередь на ум приходят картины. Однако существует множество других способов сделать ваш интерьер интересным и стильным, не тратя больших средств.

Зеркала

Зеркала не только расширяют пространство, но и добавляют комнате больше света. Вы можете использовать как одно большое зеркало, так и создать композицию из маленьких в разных рамках.

Стили зеркал варьируются от классических до современных, что позволяет подобрать их к любому интерьеру. Особенно эффектно смотрятся зеркала с декоративными рамами или в виде солнца.

Зеркала прекрасно украшают стены (фото: Freepik.com)

Текстильные панно

Тканевые украшения, такие как макраме, коврики или гобелены, добавляют интерьеру тепла и текстуры. Они подходят для стилей бохо, скандинавского или этнического.

Такие элементы можно сделать своими руками или приобрести готовые, что позволит сэкономить средства. Текстильные панно легко менять в зависимости от сезона или настроения.

Текстильные панно добавляют уюта (фото: Freepik.com)

Стикерные панно или виниловые наклейки

Если вы ищете быстрый и недорогой способ украсить стены, стикеры или виниловые наклейки станут идеальным решением. Их легко клеить и снимать, поэтому они не повреждают поверхность стен.

Вы можете создать яркие акценты или даже целые сюжеты, используя такие наклейки. Особенно популярны геометрические мотивы, растительные узоры или цитаты.

Виниловые наклейки в определенных условиях могут стать сильным украшением (фото: Freepik.com)

Фотоколлажи и рамки для воспоминаний

Ваши любимые фотографии могут стать стильным декором для стен. Выберите одинаковые рамки для минималистичного вида или совместите разные стили для динамичного коллажа.

Кроме того, можно создать "струнный" коллаж из фото, прикрепив их к веревке с помощью прищепок. Это недорогой и персонализированный способ декора, который всегда будет актуальным.

Фото на стенах - это теплые воспоминания (фото: Freepik.com)

Растения на стенах

Зеленые стены или вертикальные сады - это отличный способ украсить пространство и сделать его экологичным. Вы можете использовать специальные кашпо, полки или даже сделать композицию из мха.

Растения не только добавляют цвета, но и очищают воздух в комнате. Лучше всего подходят растения, за которыми легко ухаживать, такие как папоротники, фиалки или суккуленты.

На стенах можно создать вертикальный сад (фото: Freepik.com)

Географическая карта

Для любителей путешествий идеально подойдет географическая карта мира на стене. Это может быть наклейка, металлический декор или даже деревянная вырезка.

Добавьте флажки или отметки на странах, которые вы уже посетили, - это станет еще и мотиватором для новых приключений. Карты прекрасно смотрятся в рабочих кабинетах, детских комнатах или гостиных.

Географическая карта станет стильным элементом декора (фото: Freepik.com)

Неон и LED-освещение

Стены с неоновыми надписями или LED-лентами выглядят ультрасовременно. Вы можете выбрать готовую фразу, подчеркивающую ваш стиль жизни, или заказать индивидуальный дизайн.

LED-панели также можно использовать для создания узоров или "космических" акцентов на стенах. Такие декоративные элементы прекрасно дополняют интерьеры в стилях лофт или хай-тек. Особенно эффектно это выглядит в вечернее время.