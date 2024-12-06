7 невероятных фактов о снеге и льде, которые вас искренне удивят

Снег и лед - это не только символы зимы, но и удивительные природные явления, которые скрывают немало неожиданностей. От снежных хламидомонад до ледяных феноменов в космосе - эти факты открывают новый взгляд на привычную зимнюю погоду.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает исследовать необычный мир ледяных чудес и удивиться, что кажется таким знакомым.

Уникальность каждой снежинки

Каждая снежинка уникальна - ни одна из них не повторяет другой. Их шестиугольная форма обусловлена тем, как молекулы воды формируют кристаллы при замерзании.

Даже если снежинки имеют одинаковое начало, их конечный вид зависит от температуры и влажности. Они могут иметь простую форму или сложную, похожую на кружево, и это делает каждое из них маленьким произведением искусства.

Впервые подробные фото снежинок сделал Уилсон Бентли, открывший, что природа творит удивительные симметричные шедевры. Кроме того, ученые до сих пор не обнаружили двух абсолютно идентичных снежинок среди миллиардов исследованных.

Снежная хламидомонада: арбузный снег

Красный или розовый снег встречается в горных районах и полярных регионах. Это явление возникает благодаря микроскопическим водорослям – хламидомонадам, которые придают снегу арбузный оттенок.

Эти водоросли содержат пигмент астаксантин, защищающий их от ультрафиолетового излучения и низких температур. Арбузный снег выглядит необычно, однако его не рекомендуется есть, поскольку он может повлечь за собой расстройства пищеварения.

Исследователи изучают эти водоросли, чтобы понять их устойчивость к экстремальным условиям и воздействие на окружающую среду.

"Арбузный" снег (фото: Википедия)

Удивительная снежная акустика

Снегопад обладает удивительным свойством поглощать звуки, что создает эффект зимней тишины. Во время снегопада акустика окружающей среды меняется и звуки становятся более мягкими. Для рыб звук падающих снежинок в воду высокочастотный и ощутимый, хотя для людей он недоступен.

Эти звуки исследуются учеными, чтобы понять их влияние на подводную жизнь. Снег также может изменять чувство пространства, делая его менее шумным. Акустические свойства снега используются даже в строительстве для уменьшения шума.

Лед в космосе

Снег и лед есть не только на Земле, но и на других планетах и их спутниках. На Марсе, например, снег образуется из углекислого газа, а на спутнике Сатурна Титане он состоит из метана.

Эти космические ледяные явления помогают ученым изучить условия остальных миров и даже находить признаки жизни. Лед в Европе – спутнику Юпитера – считается одной из самых перспективных зон для поиска внеземных микроорганизмов.

Также, на спутнике Энцелад обнаружены гейзеры, выбрасывающие воду из-под поверхностного льда в открытый космос. Исследования космического льда позволяют понять, как формировались планеты и как могут существовать органические молекулы в таких условиях.

Вода - не единственное, из чего может возникать лед (фото: Freepik.com)

Как снег влияет на климат

Снег имеет высокое альбедо - он отражает до 80% солнечного света, снижая температуру поверхности Земли. Это немаловажная часть глобальной климатической системы, помогающей поддерживать баланс тепла.

Талая вода от снега является важным источником для многих экосистем, в том числе рек и озер. В полярных регионах снег и лед формируют ледники, являющиеся резервуарами пресной воды. Изменения в снегу могут влиять на климат в глобальном масштабе.

Снег в Сахаре

Хотя Сахара известна своим жарким климатом, снег здесь тоже бывает. Впервые это произошло в 1949 году, и это явление вызвало настоящее удивление у местных жителей. В 2018 году снег выпал снова, покрыв песчаные дюны белым ковром. Через несколько часов снег растаял, но его появление стало сенсацией.

Снег в пустыне является редким явлением, напоминающим о непредсказуемости природы. Это также подтверждает, что даже в самых сухих регионах могут происходить экстремальные погодные изменения. Фотографии снежной Сахары облетели весь мир и привлекли внимание к климатическим аномалиям.

Снег в Сахаре (фото: facebook.com/alhadath.algeria/karim-bouchetata)

Хруст снега под ногами

Привычный хруст снега возникает из-за ломки кристаллов льда под давлением. При температуре -2°C и ниже этот звук становится особенно заметным. Чем ниже температура, тем громче хруст из-за того, что кристаллы становятся более хрупкими.

Известно, что хруст снега в разных климатических условиях имеет разные оттенки звука. Снег может даже приглушать звуки улицы, создавая иллюзию тишины и покоя. Люди часто ассоциируют этот звук с уютом и зимними прогулками.