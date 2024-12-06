7 неймовірних фактів про сніг і лід, які вас щиро здивують

Сніг та лід - це не лише символи зими, а й дивовижні природні явища, які приховують чимало несподіванок. Від снігових хламідомонад до крижаних феноменів у космосі - ці факти відкривають новий погляд на звичну зимову погоду.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує дослідити незвичайний світ крижаних чудес і здивуватися тим, що здається таким знайомим.

Унікальність кожної сніжинки

Кожна сніжинка унікальна - жодна з них не повторює іншої. Їхня шестикутна форма зумовлена тим, як молекули води формують кристали при замерзанні.

Навіть якщо сніжинки мають однаковий початок, їхній кінцевий вигляд залежить від температури та вологості. Вони можуть мати просту форму або складну, схожу на мереживо, і це робить кожну з них маленьким витвором мистецтва.

Вперше детальні фото сніжинок зробив Вілсон Бентлі, який відкрив, що природа творить дивовижні симетричні шедеври. Крім того, науковці досі не знайшли двох абсолютно ідентичних сніжинок серед мільярдів досліджених.

Снігова хламідомонада: кавуновий сніг

Червоний або рожевий сніг можна зустріти у гірських районах і полярних регіонах. Це явище виникає завдяки мікроскопічним водоростям - хламідомонадам, які надають снігу кавунового відтінку.

Ці водорості містять пігмент астаксантин, який захищає їх від ультрафіолетового випромінювання та низьких температур. Кавуновий сніг виглядає незвично, проте його не рекомендується їсти, адже він може спричинити розлади травлення.

Дослідники вивчають ці водорості, щоб зрозуміти їхню стійкість до екстремальних умов і можливий вплив на довкілля.

"Кавуновий" сніг (фото: Вікіпедія)

Дивна сніжна акустика

Снігопад має дивовижну властивість поглинати звуки, що створює ефект зимової тиші. Під час снігопаду акустика навколишнього середовища змінюється, і звуки стають м'якшими. Для риб звук падаючих сніжинок у воду є високочастотним і відчутним, хоча для людей він недоступний.

Ці звуки досліджуються науковцями, щоб зрозуміти їхній вплив на підводне життя. Сніг також може змінювати відчуття простору, роблячи його менш галасливим. Акустичні властивості снігу використовуються навіть у будівництві для зменшення шуму.

Лід у космосі

Сніг і лід існують не лише на Землі, а й на інших планетах і їхніх супутниках. На Марсі, наприклад, сніг утворюється з вуглекислого газу, а на супутнику Сатурна Титані він складається з метану.

Ці космічні крижані явища допомагають вченим досліджувати умови інших світів і навіть шукати ознаки життя. Лід на Європі - супутнику Юпітера - вважається однією з найперспективніших зон для пошуку позаземних мікроорганізмів.

Також, на супутнику Енцелад виявлені гейзери, що викидають воду з-під поверхневого льоду у відкритий космос. Дослідження космічного льоду дозволяють зрозуміти, як формувалися планети і як можуть існувати органічні молекули в таких умовах.

Вода - не єдине, з чого може виникати лід (фото: Freepik.com)

Як сніг впливає на клімат

Сніг має високе альбедо - він відбиває до 80% сонячного світла, знижуючи температуру поверхні Землі. Це важлива частина глобальної кліматичної системи, що допомагає підтримувати баланс тепла.

Тала вода від снігу є важливим джерелом для багатьох екосистем, зокрема річок і озер. У полярних регіонах сніг і лід формують льодовики, які є резервуарами прісної води. Зміни у кількості снігу можуть впливати на клімат у глобальному масштабі.

Сніг у Сахарі

Хоча Сахара відома своїм спекотним кліматом, сніг тут також трапляється. Уперше це сталося у 1949 році, і це явище викликало справжній подив у місцевих жителів. У 2018 році сніг випав знову, покривши піщані дюни білим килимом. Через кілька годин сніг розтанув, але його поява стала сенсацією.

Сніг у пустелі є рідкісним явищем, яке нагадує про непередбачуваність природи. Це також підтверджує, що навіть у найсухіших регіонах можуть відбуватися екстремальні погодні зміни. Фотографії снігової Сахари облетіли весь світ і привернули увагу до кліматичних аномалій.

Сніг у Сахарі (фото: facebook.com/alhadath.algeria/karim-bouchetata)

Хрускіт снігу під ногами

Звичний хрускіт снігу виникає через ламання кристалів льоду під тиском. При температурі -2°C і нижче цей звук стає особливо помітним. Чим нижча температура, тим голосніше хрускіт через те, що кристали стають більш крихкими.

Відомо, що хрускіт снігу в різних кліматичних умовах має різні відтінки звуку. Сніг навіть може приглушувати звуки вулиці, створюючи ілюзію тиші та спокою. Люди часто асоціюють цей звук із затишком і зимовими прогулянками.