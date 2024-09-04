Чему-нибудь и как-нибудь. 7 бесполезных школьных предметов, которым учили в СССР
В советской школе существовали довольно странные предметы. Некоторые из них были данью политическим требованиям коммунистического строя, а некоторые - просто "реликтами" прошлого, которые "рука не поднималась" выбросить из школьной программы. Какие именно школьные предметы в СССР были полной или частичной тратой времени?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о странных и уже незнакомых нам школьных предметах советских времен.
Политинформация
В те времена, когда телевизоры были редкостью, а газеты выписывали только в интеллигентных семьях, информирование широких масс о событиях в стране и мире было очень важно. Политиинформаторами становились партийные работники, педагоги, комсомольские активисты и просто грамотные члены коллективов.
В школах за проведение таких уроков отвечали учителя и классные руководители, часто назначавшие ответственных среди учеников. Пропуски таких уроков наказывались плохими оценками за поведение и могли привести к серьезным проблемам, вплоть до исключения из школы.
Таким образом, советская система контролировала единомыслие своих граждан с ранних лет.
Прочитал сам – рассказывай другим (фото: Ugorod.dn.ua)
Этика и психология семейной жизни
В конце 80-х годов во времена либерализации общественной жизни в школьную программу ввели новый предмет - этику и психологию семейной жизни. Он был предназначен для старшеклассников и преследовал цель подготовить их ко взрослой жизни, обсуждая темы, которые ранее в СССР замалчивались.
На уроках рассказывали об отношениях между ребятами, дружбе, любви, сексуальной жизни, внутрисемейных отношениях и прочем. Несмотря на отличную идею, на практике предмет излагался поверхностно из-за нехватки профессиональных кадров и отсутствия уважения среди учащихся.
Чертеж
После начальной школы у советских детей появлялся предмет "Чертение". Он требовал от учащихся дополнительных усилий и материалов, таких как тубус, специальная бумага, циркуль и другие инструменты - все это стоило денег.
Этот предмет готовил учащихся к роли будущих строителей и архитекторов, ведь СССР делал упор на индустриализацию. Хотя предмет оставался в программе старшеклассников некоторое время после распада СССР, сейчас его в обычных школах нет, потому что есть 3-D моделирование.
Чертеж требовал много инструментов - и это не только циркуль и линейка (фото: violity.com)
Конституция СССР
Когда-то в седьмых классах советских школ особое внимание уделялось изучению Конституции СССР.
Этот предмет формировал у школьников понимание государственного устройства, роли Коммунистической партии и основных аспектов жизни советских граждан. Курс был направлен на подготовку молодежи к активному участию в построении коммунистического общества.
Однако в 1958 году этот предмет был исключен из школьной программы, что, возможно, связано с политическими изменениями - а возможно, с тем, чтобы не напоминать советским гражданам, что у них вообще есть такая штука как Конституция, которая все равно не выполнялась в жизни.
Чистописание
В советских школах каллиграфическому почерку придавали большое значение. Ученики учились писать разборчиво и аккуратно, ведь многие документы в то время писались от руки. Сейчас этот навык теряет актуальность из-за распространения компьютеров и гаджетов.
Многие дети не любили этот предмет из-за необходимости быть терпеливыми и аккуратными, а также из-за трудностей в работе с перьевой ручкой, часто оставлявшей чернильные пятна.
Астрономия
Астрономия была обязательным предметом в школьной программе советских времен и ее изучение занимало значительную часть учебного времени. Хотя этот предмет преследовал цель расширить знания учащихся о Вселенной, планетах и звездах, многие считают, что практической пользы от него было немного.
Для большинства учащихся астрономия осталась лишь набором теоретических фактов, не пригодившихся в повседневной жизни. Из-за отсутствия практического применения эти знания часто забывались сразу после окончания школы.
Сегодня этот предмет рассматривается многими как пустая трата времени, не давшая реальных навыков для жизни.
Когда астрономия появилась в школе как подготовка будущих моряков, но когда это было?! (фото: Kidstaff.com.ua)
История КПСС
История КПСС была обычным предметом в советских школах, который должны были изучать все учащиеся. Этот предмет охватывал изучение съездов партии и других политических событий, считавшихся важными в Советском Союзе.
Многие люди, обучавшиеся в то время, вспоминают этот предмет с ужасом, считая его совершенно ненужным и непригодным для жизни.
Раньше мы писали о современных звездах, на которых когда-то равнялись все одноклассники.
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При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты "Образовательная политика", "Бабель", ugorod.dn.ua.