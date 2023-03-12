7 неочевидных фраз, выдающих по-настоящему влюбленного мужчину

Мне все равно, кто у тебя был в прошлом

Это очень важная фраза. Она означает, что мужчина тебя ценит и не склонен зацикливаться по пустякам. Часто мужчинам сложно отпускать прошлое женщины, но если он это делает, его чувства действительно искренни.

Главное, чтобы тебе было хорошо

Варианты могут отличаться, но смысл остается неизменным - он думает о твоем комфорте. И в его системе приоритетов ты занимаешь особое место.

Мне с тобой хорошо

Он не опасается показать свою привязанность. Действительно влюбленный мужчина будет вас благодарить за то, что вы есть в его жизни.

Я был виноват

Если мужчина признает, что он где-то был неправ, это дорогого стоит! Значит, он искренне уважает тебя и ради примирения готов осознать, что ошибся.

Я тебе верю

Эта фраза - сигнал, что между вами есть доверие. Иногда - это важнейший показатель гармоничных взаимоотношений, в которых есть любовь и уважение.

Чем я могу помочь тебе?

Он воспринимает твои проблемы как свои и готов помочь. Он не будет тебе советовать погуглить, а действительно придет на помощь.

Давай подумаем вместе, Давай решим эту проблему вместе

Это значит, что для него в ваших отношениях уже нет отдельно "я и мои проблемы" и "ты со своими проблемами". Теперь в дело вступают "Мы".