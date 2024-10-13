7 самых полезных грибов в лесах Украины
Грибы - это настоящая сокровищница природы, способная не только подпитывать, но и обогащать организм полезными веществами. Они низкокалорийны, не содержат крахмала, холестерина и натрия, что делает их идеальными для и похудения и поддержания здоровья.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 7 самых полезных видах грибов, встречающихся в лесах Украины.
Белый гриб (боровик)
Белый гриб или боровик - это настоящий "король" среди грибов. Его называют так потому, что он не изменяет цвет во время обработки. Этот гриб чрезвычайно питателен, обогащен витамином РР, поддерживающим здоровье сердца и сосудов.
Белый гриб также содержит эрготионеин, вещество, которое защищает мозг от старения и способствует сохранению ясного ума. Благодаря высокому содержанию белка этот гриб является отличным вариантом для тех, кто пытается заменить мясо в рационе.
Белый гриб (фото: Википедия)
Лисичка
Лисички - это не только вкусные, но и очень полезные грибы. Они содержат хиноманнозу, эффективно борющееся с паразитами в организме вещество.
Кроме того, лисички обладают противоопухолевыми свойствами и способны выводить радионуклиды из организма. Они богаты витамином D, который необходим для укрепления костей, и могут улучшать зрение благодаря высокому содержанию каротина.
Лисички (фото: Википедия)
Подберезовик
Подберезовики - это грибы, которые помогают нормализовать уровень сахара в крови, что особенно полезно для людей с диабетом. Они также содержат большое количество фосфорной кислоты, способствующей формированию необходимых для организма ферментов.
Подберезовики помогают укрепить нервную систему и выводят токсины из организма, делая их отличным вариантом для поддержания общего здоровья.
Подберезовик (фото: Википедия)
Подосиновик
Подосиновики - это богатые белком грибы, поддерживающие иммунную систему и помогающие организму восстанавливаться после болезней. Они содержат много витаминов группы B, способствующих выработке энергии.
Сушеные подосиновики используют для очищения крови и снижения уровня холестерина. Это идеальный вариант для тех, кто стремится поддерживать свое здоровье на должном уровне.
Подосиновик (фото: Википедия)
Груздь
Грузди известны своими антибактериальными свойствами, поскольку содержат природные антибиотики. Этот гриб богат витамином D, что делает его серьезным конкурентом рыбьего жира.
Грузди также полезны для желудочно-кишечного тракта и могут помочь в лечении заболеваний легких, таких как эмфизема. Они являются отличным природным средством для укрепления иммунной системы.
Грузди (фото: Википедия)
Сморчок
Сморчки являются не только вкусными, но и полезными грибами, содержащими фитохимические вещества, защищающие клетки от окислительного стресса. Они поддерживают здоровье кожи и улучшают работу печени.
Сморчки часто используются в народной медицине для повышения иммунитета и общего оздоровления организма.
Сморчки (фото: Википедия)
Шампиньоны
Шампиньоны - это наиболее доступные грибы, содержащие большое количество витамина D, необходимого для здоровья костей. Они также богаты фолиевой кислотой и другими витаминами, поддерживающими работу сердца и сосудов.
Шампиньоны обладают антиоксидантными свойствами, помогают снижать уровень холестерина и поддерживать иммунную систему.
Лесные шампиньоны (фото: Википедия)
Раньше мы писали, как нужно хранить грибы во избежание отравления.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты "Открытый лес", Apteka.ua, Википедия.