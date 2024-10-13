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7 самых полезных грибов в лесах Украины

Воскресенье 13 октября 2024 10:14
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7 самых полезных грибов в лесах Украины Сморчки (фото: Википедия)
Автор: Феликс Коркин

Грибы - это настоящая сокровищница природы, способная не только подпитывать, но и обогащать организм полезными веществами. Они низкокалорийны, не содержат крахмала, холестерина и натрия, что делает их идеальными для и похудения и поддержания здоровья.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 7 самых полезных видах грибов, встречающихся в лесах Украины.

Белый гриб (боровик)

Белый гриб или боровик - это настоящий "король" среди грибов. Его называют так потому, что он не изменяет цвет во время обработки. Этот гриб чрезвычайно питателен, обогащен витамином РР, поддерживающим здоровье сердца и сосудов.

Белый гриб также содержит эрготионеин, вещество, которое защищает мозг от старения и способствует сохранению ясного ума. Благодаря высокому содержанию белка этот гриб является отличным вариантом для тех, кто пытается заменить мясо в рационе.

7 самых полезных грибов в лесах УкраиныБелый гриб (фото: Википедия)

Лисичка

Лисички - это не только вкусные, но и очень полезные грибы. Они содержат хиноманнозу, эффективно борющееся с паразитами в организме вещество.

Кроме того, лисички обладают противоопухолевыми свойствами и способны выводить радионуклиды из организма. Они богаты витамином D, который необходим для укрепления костей, и могут улучшать зрение благодаря высокому содержанию каротина.

7 самых полезных грибов в лесах УкраиныЛисички (фото: Википедия)

Подберезовик

Подберезовики - это грибы, которые помогают нормализовать уровень сахара в крови, что особенно полезно для людей с диабетом. Они также содержат большое количество фосфорной кислоты, способствующей формированию необходимых для организма ферментов.

Подберезовики помогают укрепить нервную систему и выводят токсины из организма, делая их отличным вариантом для поддержания общего здоровья.

7 самых полезных грибов в лесах УкраиныПодберезовик (фото: Википедия)

Подосиновик

Подосиновики - это богатые белком грибы, поддерживающие иммунную систему и помогающие организму восстанавливаться после болезней. Они содержат много витаминов группы B, способствующих выработке энергии.

Сушеные подосиновики используют для очищения крови и снижения уровня холестерина. Это идеальный вариант для тех, кто стремится поддерживать свое здоровье на должном уровне.

7 самых полезных грибов в лесах УкраиныПодосиновик (фото: Википедия)

Груздь

Грузди известны своими антибактериальными свойствами, поскольку содержат природные антибиотики. Этот гриб богат витамином D, что делает его серьезным конкурентом рыбьего жира.

Грузди также полезны для желудочно-кишечного тракта и могут помочь в лечении заболеваний легких, таких как эмфизема. Они являются отличным природным средством для укрепления иммунной системы.

7 самых полезных грибов в лесах УкраиныГрузди (фото: Википедия)

Сморчок

Сморчки являются не только вкусными, но и полезными грибами, содержащими фитохимические вещества, защищающие клетки от окислительного стресса. Они поддерживают здоровье кожи и улучшают работу печени.

Сморчки часто используются в народной медицине для повышения иммунитета и общего оздоровления организма.

7 самых полезных грибов в лесах УкраиныСморчки (фото: Википедия)

Шампиньоны

Шампиньоны - это наиболее доступные грибы, содержащие большое количество витамина D, необходимого для здоровья костей. Они также богаты фолиевой кислотой и другими витаминами, поддерживающими работу сердца и сосудов.

Шампиньоны обладают антиоксидантными свойствами, помогают снижать уровень холестерина и поддерживать иммунную систему.

7 самых полезных грибов в лесах УкраиныЛесные шампиньоны (фото: Википедия)

Раньше мы писали, как нужно хранить грибы во избежание отравления.

Читайте также, какие 7 распространенных ошибок грибников-новичков могут стать роковыми.

При написании материала использовались следующие источники: сайты "Открытый лес", Apteka.ua, Википедия.

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