7 самых дешевых солнечных стран, куда стоит поехать зимой на отдых
Зимний отпуск у моря - это возможность изменить обстановку, уйти от холодов и насладиться солнечными днями по доступным ценам. Какие направления не только радуют приятным климатом, но и позволяют сэкономить благодаря выгодным условиям?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 7 самых выгодных направлениях для пляжного отдыха зимой.
Египет
Египет привлекает туристов не только теплым морем, но и доступными ценами на туры и отели в зимний сезон. Благодаря многочисленным горящим путевкам и акциям, можно найти выгодные предложения на отдых "все включено".
Кроме того, многие отели предлагают специальные предложения для семей, что делает отдых еще дешевле. А экскурсии в известные пирамиды и храмы позволяют экономить на культурной программе, которая входит в пакетные туры.
Турция
Турция зимой - это возможность отдохнуть в комфортных условиях по доступным ценам, поскольку сезонные скидки позволяют сэкономить внушительную сумму. Многие курорты предлагают пакеты с подогревом бассейнов и включенным питанием, идеально подходящим для зимнего релакса.
Семейные туры в Турции часто включают в себя акционные программы, что снижает стоимость экскурсий и питания. Зимой здесь также можно насладиться культурными достопримечательностями без толп, что делает путешествие более спокойным и экономически выгодным.
Анталия, Турция (фото: Википедия)
ОАЭ
Хотя ОАЭ славятся роскошью, зимой можно обнаружить множество выгодных вариантов для бюджета среднего туриста. Многочисленные скидки на отели и магазины делают отдых более доступным, особенно во время зимних фестивалей шопинга.
Многие туристические агентства предлагают акционные пакеты с проживанием, питанием и экскурсиями по привлекательным ценам. Дубай и другие эмираты также предлагают выгодные предложения для путешественников, желающих совместить отдых с покупками.
Таиланд
Таиланд привлекает путешественников по доступным ценам на жилье и разнообразной кухне, где можно вкусно поесть за копейки. Бюджетные гестхаусы и хостелы позволяют экономить на проживании, оставляя больше средств на развлечения и экскурсии.
Местные рынки и еда уличных торговцев позволяют попробовать множество блюд за минимальные средства. В частности, Паттайя и Пхукеты предлагают много вариантов для экономного отдыха, включая дешевые местные развлечения.
Пляж Пода, Таиланд (фото: Википедия)
Вьетнам
Вьетнам известен низкими ценами на отдых, что делает его идеальным вариантом для бюджетных путешественников. Жилье и еда в стране очень доступны, что позволяет сэкономить значительную сумму, даже находясь здесь длительное время.
Дешевые гостиницы и хостелы предоставляют уютные условия, а на местных рынках можно найти качественную и недорогую еду. Особенно популярны пляжи в Нячанге, где можно найти недорогие туры с прекрасными условиями.
Индия (Гоа)
Индия известна дешевыми ценами на проживание и питание, особенно в Гоа, где даже люксовый отдых обойдется гораздо дешевле, чем в других странах. Для бюджетных туристов есть много экономных вариантов, в частности, гестхаусы, где можно остановиться на длительный период.
Благодаря доступным ценам на местную кухню, туристы могут ежедневно наслаждаться разнообразными блюдами. Кроме того, здесь часто проводятся музыкальные фестивали и ярмарки, позволяющие провести время интересно и без лишних затрат.
Пляж Рушиконда, Индия (фото: Википедия)
Мьянма
Мьянма привлекает туристов своей невысокой стоимостью отдыха и доступными ценами на еду и проживание. Большинство пляжных курортов имеют экономичные варианты, позволяющие насладиться неизведанной природой без значительных затрат.
Местные отели часто предлагают акции и скидки, что делает отдых еще более доступным. Кроме этого, здесь можно посетить храмы и дворцы, бесплатные для туристов, что дополнительно снижает расходы на культурную программу.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Finance.ua, Tripadvisor.com, Visitukraine.today.