7 модных трендов, которые мужчины ненавидят, но женщины обожают

Объемные вещи в стиле оверсайз

Что это: пиджаки, свитера, пальто и футболки на несколько размеров больше.

Почему женщины обожают: оверсайз - это свобода движений, актуальный стиль и модный шарм "небрежности". Правильный оверсайз смотрится очень дорого и трендово.

Что не нравится мужчинам: многим кажется, что такие вещи "прячут" фигуру и делают образ бесформенным или неаккуратным.



Мужчины не любят оверсайз-вещи (иллюстративное фото: freepik.com)

Обувь на массивной подошве

Что это: ботинки, кроссовки и ботильоны на грубой тракторной подошве или платформе.

Почему женщины обожают: такие модели придают характер образа, делают ноги визуально стройными и выглядят ультрасовременно.

Что не нравится мужчинам: обувь кажется слишком тяжелой и "брутальной", нарушая представление об утонченной женственности.



Обувь на тракторной подошве (иллюстративное фото: freepik.com)

Высокая посадка и джинсы "мом"

Что это: джинсы и брюки с очень высокой посадкой, иногда свободного кроя.

Почему женщины обожают: джинсы с высокой талией визуально вытягивают ноги, формируют красивый силуэт, подчеркивают талию и бедра.

Что не нравится мужчинам: многим такая посадка кажется "старомодной" или напоминает одежду из 80-х и 90-х, без знакомой облегающей сексуальности.



Джинсы "мом" не нравятся мужчинам (иллюстративное фото: freepik.com)

Искусственный мех и пушистые текстуры

Что это: шубы, жилеты, пальто из искусственного меха, текстуры "плюшевых мишек".

Почему женщины обожают: экошубы - это тепло, стильно и очень эффектно.

Что не нравится мужчинам: объемные меховые вещи кажутся громоздкими, "неестественными" или "перегруженными".



Шуба из искусственного меха (фото: instagram.com/monicaahanonu)

Акцентные плечи

Что это: вещи с выраженными плечами - жакеты, блузы, платья с подплечниками или структурированным кроем.

Почему женщины обожают: это придает уверенности, делает образ сильным и современным, зрительно сужая талию.

Что не нравится мужчинам: некоторые считают это "слишком мужским" или слишком строгим для женского стиля.



Плечи с акцентными деталями (иллюстративное фото: freepik.com)

Яркие цвета и неон

Что это: одежда, обувь и аксессуары в насыщенных оттенках: фуксия, лайм, электрик, неоновые краски.

Почему женщины обожают: яркие цвета заряжают настроением, выделяют из толпы и подчеркивают индивидуальность.

Что не нравится мужчинам: некоторые считают такое цветовое решение "слишком вопиющим" или "детским", предпочитая нейтральные классические оттенки.



Мужчины не любят слишком яркую одежду и аксессуары (иллюстративное фото: freepik.com)

Леопардовый принт

Что это: леопардовый принт - это рисунок, имитирующий окрас кожи леопарда, с характерными пятнами разного размера, цвета и формы. Обычно он используется в одежде, аксессуарах, а также в обуви и сумках. Этот стиль имеет своеобразную динамичность и смотрится ярко, привлекая внимание. Впервые этот принт стал популярен в 1960-х, когда его активно начали использовать в модных коллекциях, и с тех пор он не исчезает с подиумов.

Почему женщины обожают: для многих этот принт - символ смелости, сексуальности и элегантности. Он способен придать образу пикантности, привлечь внимание и подчеркнуть индивидуальность.

Что не нравится мужчинам: Одна из причин заключается в том, что этот принт может выглядеть слишком ярко и провокационно, и не каждый мужчина готов воспринимать столь выразительную эстетику. Некоторые мужчины считают леопардовый принт символом слишком дерзкого или даже "старомодного" стиля.



Одежда и обувь с леопардовым принтом (коллаж: РБК-Украина)