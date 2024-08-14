5 самых красивых водопадов Украины, которые стоит посетить до конца лета
Украинские Карпаты богаты живописными водопадами, большинство из них расположены в легкодоступных местах, поэтому путешественникам не составляет трудностей до них добраться.
РБК-Украина рассказывает о 5 самых красивых водопадах Украины, которые стоит посетить.
Пробой
Пробой расположен на реке Прут в пределах города Яремче Ивано-Франковской области. Высота падения воды - 8 метров. Для туристов над рекой построили мост на высоте 20 м, на нем предлагают услуги по джампингу.
Посещение водопада - бесплатно. Туристов предостерегают от того, чтобы не заходили в реку, ведь здесь сильное течение, способное сбить с ног и выбраться из воды будет крайне тяжело.
От Пробоя обустроен промаркированный туристический маршрут на хребет Явирник. Также здесь завершается рафтинговый маршрут по Яремчанскому каньону.
Водопад Пробой (фото: guide.karpaty.ua)
Водопад Пробой (фото: Википедия)
Шипот
Этот водопад называют самым красивым в Закарпатье. Он считается одним из семи чудес Украины, расположенный в 6 км от населенного пункта Пилипец. Вход на территорию для посещения водопада - 20 грн для взрослых, 10 грн - для детей и льготников.
Вблизи Шипота расположен горнолыжный подъемник, поэтому кроме водопада путешественники могут подняться на вершину Гембы, чтобы насладиться горными видами. Также рядом с водопадом есть магазинчики с сувенирами и заведения питания с локальными блюдами, туристы могут там отдохнуть.
По легенде название водопада происходит от слова "шептать", поскольку шум воды напоминает шепот.
Водопад Шипот (фото: Википедия)
Женецкий звук
Водопад расположен возле сел Микуличин и Татаров, на территории Карпатского национального природного парка. Стоимость входного билета - 50 грн. Гук образовался в середине прошлого столетия в результате наводнения. Вода падает с высоты 15 м.
Совсем рядом расположена долина Залим с видами на горы, а также водопад Наринецкий. Также здесь установлены огромные деревянные качели, которые уже стали одной из самых популярных фотолокаций Карпат.
Женецкий звук (фото: Википедия)
Манявский водопад
Водопад расположен вблизи села Манява Ивано-Франковской области. Он считается одним из самых высоких в Украине и составляет почти два десятка метров. Вода падает по каскадам и образует небольшое озеро. По местным легендам, оно дарит омоложение тем, кто там купается. Следует отметить, что даже летом здесь холодная вода.
Водопад окружен скалами, образующими форму каньона. Рядом - пихтово-буковые насаждения.
Манявский водопад (фото: Википедия)
Джуринский водопад
Этот водопад - гидрологический памятник природы местного значения, расположенный в Тернопольской области. Второе его название - Червоногородский, оно происходит от названия города, когда-то находившегося рядом.
Хотя это не горный водопад, зато он самый высокий равнинный в Украине, имеет искусственное происхождение. Его высота - 16 метров, в ширину достигает 20 метров, вода падает по трех каскадах.
Джуринский водопад является одним из самых привлекательных туристических мест Тернопольщины. Ежегодно сюда приезжают тысячи посетителей. В теплое время года в водопаде можно купаться.
Джуринский водопад (фото: Википедия)
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При подготовке публикации использовали материалы: статьи Википедия, информацию из ресурсов Karpaty и Guide Karpaty.
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