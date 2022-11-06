7 мифов о кофе, которые мешают нам наслаждаться напитком

Вызывает бессонницу

Бытует мнение, что кофе, который вы потребляете до обеда, способно вызвать бессонницу. Да, этот напиток содержит сильный стимулятор – кофеин, но он выводится из организма в течение 4-7 часов. Поэтому, если выпьете кофе в 15, он не лишит вас сна ночью.

Обезвоживающий организм

Кофеин действительно обладает мочегонными свойствами. Но кофе готовят на воде, соответственно она пополняет водный баланс организма и нейтрализует действие кофеина. Поэтому регулярное употребление кофе не приводит к обезвоживанию.

Помогает протрезветь

Кофе действительно может помочь человеку, который находится в состоянии опьянения, почувствовать себя бодрее. Однако она не нейтрализует действие алкоголя, а лишь дает ложное ощущение, что в таком состоянии человек способен управлять автомобилем и т.д.

Вызывает заболевание сердца

Если выпиваете до трех кружек кофе в сутки – будьте спокойны, он существенно не навредит здоровью. Однако может на время повысить давление, но не стать причиной увеличения уровня холестерина или сердечно-сосудистых болезней.

Способствует похудению

Кофе притупляет аппетит и может немного ускорить метаболизм. Но нет доказательств того, что он способствует похудению.

Вредит зубам и деснам

Ученые исследовали, что кофе не только не несет вреда для зубов, но и наоборот укрепляет их, препятствуя возникновению трещин в зубах.