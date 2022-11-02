ua ru
Ср, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Полезно ли запивать еду и кому следует ограничить употребление воды: врач дала объяснение

Новина українською →
Среда 02 ноября 2022 20:03
Полезно ли запивать еду и кому следует ограничить употребление воды: врач дала объяснение Сколько воды нужно пить в день (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Для человека важен правильный питьевой режим. При этом нужно строго рассчитывать количество воды в день. Иначе это может навредить здоровью. Однако некоторым людям нельзя в день пить много жидкости.

Об этом сообщила семейный врач Диана Протоковило в Instagram.

По словам специалиста, единого ответа сколько пить воды в цифрах просто не существует. Все потому, что нет никаких официальных рекомендаций, где было бы четко прописано, что каждый человек в мире должен выпивать определенное количество воды.

Врач говорит, что все люди разные и нужно учитывать:

  • пол;
  • возраст;
  • физическую активность;
  • климат;
  • общее состояние организма

"В общем, если коротко, то пить надо сколько хочется. За жаждой. Не надо запихивать в себя точно 2 литра, потому что где-то так пишет. Все должно быть в радость", - говорится в сообщении.

В Минздраве рекомендуют употреблять не менее 4% жидкости от массы тела. В частности, сюда входит не только чистая вода, но и жидкость из готовых блюд, чай и кофе.

Эксперт добавила, что человек состоит на 90% из воды, поэтому лучше всего пить именно чистую воду, а не соки, компоты или другие напитки. Отмечается, что другие напитки можно пить, но все же преобладать должна обычная вода.

Полезно ли запивать еду

Семейный врач рассказала, что запивать еду можно и нужно. Употребление воды во время еды помогает пищеварению и предотвращает обезвоживание и запоры.

"Исключения могут быть для людей, страдающих ГЭРБ (гастроэзофагеальга рефлюксная болезнь)", - добавила врач.

Однако людям с хронической болезнью почек и сердечно-сосудистой патологией следует ограничить употребление воды.

Раньше мы сообщали, как быстро очистить воду в домашних условиях.

Также мы писали, как правильно закалять организм и в какое время года лучше это делать.

Читайте РБК-Украина в Google News
вода семейный врач