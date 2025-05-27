7 легендарных украинских шоу, которые все смотрели: вспоминаем с теплом, смехом и ностальгией

Эти шоу смотрели все, их ждали, их обсуждали, цитировали, а герои становились настоящими звездами. Некоторые кажутся наивными, другие гениальными, но все они дарили ту самую атмосферу, которая сейчас ощущается как нечто теплое и трогательное.

"Шоу довгоносиків"

Проект выходил с 1996 по 1999 год. Главные роли играли Виктор Андриенко, Тамара Яценко, Василий Бендас и другие. Абсурдные скетчи, пародии и невероятная актерская "химия" сделали это шоу легендарным. И многие сейчас вспомнят, каким это было прорывом для ТВ того времени.

"Караоке на Майдані"

Шоу талантов стало культовым, на нем росли поколения. Оно вышло еще в 1999-м и продолжалось вплоть до 2019 года. Ведущим был продюсер Игорь Кондратюк. Каждое воскресенье вся страна наблюдала, как обычные люди пели на Майдане, а потом становились звездами.

"Шанс"

Удачное продолжение "Караоке", которое выходило с 2003 по 2008 год. Юмор и невероятный тандем Кузьмы Скрябина и Натальи Могилевской сделали его очень популярным. Это был проект для тех, кто мечтал о сцене, именно благодаря ему мы сейчас поем хиты многих артистов.

"Шиканемо"

А этот проект был необычным и очень молодежным. Он появился в 2006 году, но длился недолго. Шоу также вел Кузьма Скрябин. Драйв, бешеные деньги, интересные квесты и случайные герои, которых встречали прямо на улице - многие мечтали "шикануть" с Кузьмой.

"Ревізор"

Сейчас стоит вспомнить сезоны с главной звездой проекта - Ольгой Фреймут, которые выходили до 2014 года. Именно она стала культовым ревизором, которого боялись все рестораны и кафе Украины. С юмором, шармом и правдивыми отзывами - награду проекта мечтали получить заведения, а зрители обожали белую перчатку ведущей.

"ВусоЛапоХвіст"

Культовое шоу о животных и доброте выходило с 2007 по 2013 год. Ведущим был актер Александр Ярема, а в выпусках были собраны забавные видео с животными. Более того, каждый мог проверить собственную интуицию, когда наступала рубрика "Він або вона". Эта программа заставляла хохотать и детей, и взрослых.

"Підйом"

Утреннее шоу, которое длилось с 1999 по 2014 год. Среди ведущих были Маша Ефросинина, Юрий Горбунов, Ольга Фреймут, Александр Педан и Сергей Притула. Этот проект стал культовым, ведь с ним просыпались миллионы. Легкий, искренний и очень "свой" - сейчас его вспоминают с приятной ностальгией.