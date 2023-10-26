7 общественных мест, где больше всего вредных микробов: будьте осторожны

Сенсорные экраны

После использования сенсорных экранов в банкоматах или заведениях быстрого питания, не забудьте протереть руки салфетками. Все потому, что из-за частых прикосновений сотен людей эти места наполнены некоторыми тревожными видами микробов.

На экранах можно найти фекальные бактерии, которые могут вызвать инфекции, а также стафилококк, что может привести к заражению крови.

Поэтому лучше стоять в очереди и делать заказ возле кассы.

Сушилки для рук

Эксперты говорят, если сушилка для рук в туалете в заведении находится слишком близко к унитазу, то после каждого смывания воды брызги, наполненные тысячами бактерий, взлетают в воздух и оседают на сушилке.

Поэтому микробы могут распространяться на только что вымытые руки подувом воздуха. Однако часто производители убеждают, что сушилки оборудованы специальным фильтром, который может защитить от микробов. Но все же безопаснее всего использовать обычные бумажные полотенца.

Спортзалы

Если в спортзале есть возможность почистить оборудование перед тем, как заниматься, то лучше сделать это. Самыми грязными обычно являются эллиптические тренажеры и гири.

Все потому, что эти вещи касаются потными руками, на которых также могут быть микробы и грязь.

Меню ресторана

Эксперты говорят, что меню заведения содержит в 100 раз больше микробов, чем сиденье унитаза. В лучшем случае меню протирают ежедневно, даже несмотря на то, что их затрагивают сотни посетителей.

Поэтому следует сначала заказать еду, а уже потом отлучиться в туалет, чтобы помыть руки.

Кнопка в лифте