7 громадських місць, де найбільше шкідливих мікробів: будьте обережні

Коли ви миєте руки у громадському туалеті, найменше хочеться, щоб вони були ще брудніші, ніж до цього. Варто знати про найбрудніші місця у громадських місцях, де варто бути обережними.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт WebMD.
Після користування сенсорними екранами у банкоматах чи закладах швидкого харчування, не забудьте протерти руки серветками. Все тому, що через часті дотики сотень людей ці місця наповнені деякими тривожними видами мікробів.
На екранах можна знайти фекальні бактерії, які можуть спричинити інфекції, а також стафілокок, що може призвести до зараження крові.
Тому найкраще стояти в черзі та робити замовлення біля каси.
Експерти кажуть, якщо сушарка для рук у туалеті в закладі знаходиться надто близько до унітаза, то після кожного змивання води, бризки, наповнені тисячами бактерій, злітають у повітря та осідають на сушарці.
Тому мікроби можуть поширюватися на щойно вимиті руки подувом повітря. Однак, часто виробники переконують, що сушарки обладнані спеціальним фільтром, що може захистити від мікробів. Але все ж найбезпечніше використовувати звичайні паперові рушники.
Якщо у спортзалі є можливість почистити обладнання перед тим, як займатися, то краще зробити це. Найбруднішими зазвичай є еліптичні тренажери та гирі.
Все тому, що цих речей торкаються спітнілими руками, на яких також можуть бути мікроби та бруд.
Експерти кажуть, що меню закладу містить у 100 разів більше мікробів, ніж сидіння унітаза. У найкращому випадку меню протирають раз на день, навіть попри те, що їх торкаються сотні відвідувачів.
Тому варто спершу замовити їжу, а вже потім відлучитися до вбиральні, щоб помити руки.
Раніше ми повідомляли, що у мінералах з українського кварцового родовища знайшли мікроби віком 1,5 млрд років.
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