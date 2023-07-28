Это поразительно! В минералах из украинского кварцевого месторождения нашли микробы возрастом 1,5 млрд лет

Минералы из кварцевого месторождения в Житомирской области сохранили трехмерную структуру микроорганизмов, которые существовали на планете 1,5 миллиарда лет назад. Артефакты были изучены группой ученых из Национальной академии наук, Берлинского университета и Люксембургского природоведческого музея.

Исследователи обнаружили микроорганизмы в полостях гранитных пегматитов Волынского месторождения кварца.

Оказалось, что эти микробы жили в так называемый "скучный" миллиард - период в истории Земли примерно 1,8 - 0,8 миллиарда лет назад. Для того периода была характерна тектоническая и климатическая стабильность, а также развитие эукариотических организмов.

Для живых существ того периода было нехарактерно иметь скелеты, и они быстро разлагались. Встретить сейчас такие окаменелости - крайне редкое и необычное явление. Обычно микроорганизмы оставляли после себя только отпечатки с плохо очерченной формой или же остатки углерода.

В Житомирской области нашли окаменевшие останки микробов, которые существовали 1,5 млрд лет назад (скриншот)

А в Житомирской области были обнаружены трехмерные останки - в следствие редкого процесса омовения микробов богатым фтором и гидротермальными водами. Благодаря этим процессам наружная оболочка покрылась силикатом алюминия и увековечила их форму в гранитных пегматитах.

Образцы были отправлены в лабораторию, где ученые рассматривали окаменелости с помощью сканирующего электронного микроскопа. Большинство микроорганизмов оказались нитевидными, диаметром от 10 до 200 микрометров.

Некоторые обладали выростами длинной до миллиметра и сегментацией, которая указывает на сидячий образ жизни. Также были обнаружены полые и сферические микробы.

В Житомирской области нашли окаменевшие останки микробов, которые существовали 1,5 млрд лет назад (скриншот)

Анализ с помощью инфракрасной спектроскопии показал в окаменелостях хитозан, а микроскопия обнаружила наноразмерные включения висмута и теллура. Это указывает, что в окаменелостях сохранились грибовидные организмы.

Сейчас работа над изучением окаменелостей с древними микробами еще продолжается. Ученые подчеркивают, что полученные данные и последующие исследования помогут им получить больше информации о ранних формах жизни на планете.