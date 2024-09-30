7 фраз, которые заставят мужчину влюбиться в вас до безумия

Цените его сокровенные таланты

У каждого человека есть что-то такое, чем он тайком гордится, но об этом почти никто не знает. Может, он хорошо играет на скрипке, умеет связывать узлы, имеет невероятную и интересную коллекцию, которую собирал почти 15 лет или это может быть определенный отрезок жизни, его черты характеры, которые в чем-то помогли.

Почти у каждого мужчины есть нечто, чем он точно гордится. Женщине просто нужно внимательно слушать и найти - чем именно. И об этом должно знать немного людей, потому что вы должны стать уникальным человеком, который это оценит.

"Я так горжусь тобой и совсем не удивлена твоими достижениями. Потому что я вижу, что у тебя такая настойчивость и целеустремленность, чтобы получить то, что хочешь…" - такая фраза заставит мужчину сразу растаять.

Оцените его выбор

Каждый человек хочет верить в свою способность делать верный выбор. И когда правильный выбор делает мужчина и он окупается, он чувствует себя прекрасно на всех уровнях своего существования. Стремление быть эффективным лидером генетически заложено у каждого человека.

Женщине следует ценить его выбор и подтвердить, что она его воспринимает.

К примеру, мужчины хотят похвастаться своим чувством стиля и внешним видом. Поэтому обязательно похвалите его выбор одежды - джинсы, рубашку, духи. Мужчины тоже хотят слышать такие комплименты.

Цените его внутреннего тигра

Каждый мужчина хочет отождествлять себя с большим хищником, сильным вожаком, он хочет верить в свое мужество так же, как женщины хотят защищать свою фертильность. И слова поддержки этого мужества или подтверждения, что он силен в интиме - один из лучших комплиментов для мужчины.

Такие фразы можно говорить, когда хотите его соблазнить или когда вы вместе в постели - это может быть что-то очень интимное.

Например, как он разжигает вашу страсть, как вы чувствуете себя рядом с ним, как вам хорошо в интимном плане и подчеркните, что он вас удовлетворяет.

Скажите, что вы чувствуете

Одна из лучших фраз для мужчины - это слова о ваших чувствах к нему. И мужчины так же, как и женщины, любят это слышать от своих любимых. Для них это имеет большое значение.

Если до таких слов еще далеко, то вы можете признаться в том, как он вам нравится и как вы безумствуете от него.

Дайте ему почувствовать себя защитником

"Я чувствую себя в безопасности, когда я рядом с тобой"

"Я чувствую, что обо мне заботятся, когда я рядом с тобой"

"Ты заставляешь меня чувствовать себя непобедимой, когда я рядом с тобой"

Ваши слова должны разбудить в мужчине первоначальные инстинкты мужчины-воина, который знает, что может защитить свою женщину.

Искренняя благодарность

Одна из лучших вещей, которую вы можете сделать - это заставить его испытать эмоции (и химические вещества в мозге), возникающие из-за чувства сильной привязанности к вам.

Эти гормоны вызывают такую же зависимость, как наркотические вещества, действующие на нервную систему. Самый простой способ - выразить ему искреннюю оценку и благодарность.

"Я люблю, когда ты…" или "Мне нравится, когда ты…"

Каждый мужчина хочет знать, что именно он делает, чтобы сделать женщину счастливой. Это главное влечение для мужчин, и они никогда не устают это слышать. Благодарность является одним из самых мощных источников любви, которую человек может ощутить от вас. И это его сильно к вам привяжет.

Покажите ему понимание

Кроме отношений у мужчин очень много приоритетов. И иногда вы можете быть не на первом месте, равно как и он у вас. Но он хочет знать, что вы понимаете его и поддерживаете его разные аспекты жизни.

"Слушай, я знаю, что иногда твой спорт, твои друзья или даже видеоигра на время могут стать важнее меня, и с этим соглашаюсь…"

Это растопит мужское сердце и заставит его испытывать к вам безумную благодарность, а вместе с тем - и сильные чувства. Он должен знать, что вам достаточно комфортно с ним и вы спокойно можете дать ему определенное пространство.