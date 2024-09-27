Игра в одни ворота: как понять, что ваши отношения обречены и есть ли шанс их спасти

Отношения между людьми будут хорошими, доверительными и счастливыми при условии, что каждый партнер будет вкладываться в них по максимуму. Обязательно нужно обоим проявлять свои чувства, внимание, заботу и поддержку. И это позволит сохранить тепло и огонек любви. А отношения, где вкладывается только кто-то один - это игра в одни ворота.

Как понять, что ваши отношения обречены и есть ли у вас шанс спасти их, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marriage.

Что такое односторонние отношения

Отношения - это взаимная связь, наполненная эмоциями, чувством удовольствия, теплом, заботой и поддержкой. Бывает и так, что партнер не отвечает взаимностью или вкладывается недостаточно. Такие отношения называются односторонними.

Признавать, что партнер не дает вам того же, что и вы ему - больно. Бывает так, что можно еще все спасти. А бывает и так, что именно на осознании, что вы играете в одни ворота - стоит ставить точку.

Односторонние отношения более утомительны для партнера, который больше всего в них вкладывался. Они в основном считают, что это несправедливо.

Почему возникают такие отношения:

Человек считает отношения сложными. Она не в состоянии справиться с разными аспектами отношений.

У человека было нереализованное детство и теперь это отражается на отношениях - они могут только получать и им трудно понять необходимость равного участия.

Травма от прошлых отношений также является причиной того, что человек не может вкладываться в отношения. Такие люди утратили веру в отношения и еще восстанавливаются.

Ваш партнер перерос эти отношения и не хочет в них вкладываться. Это делает его безразличным. Это принять сложно и больно, но лучше разойтись и начать новую жизнь.

Признаки односторонних отношений

Вы чувствуете себя обязанными

Как правило, человек готов проводить время с любимым партнером и находится в приоритете. Делать то, что ему нравится и прилагать усилия, чтобы он был счастлив. Если в ответ не относятся таким же образом, то вы у партнера - не в приоритете.

Партнер предпочитает проводить время с другими людьми и остается с вами только под давлением. Ваш партнер не сможет имитировать расположение к вам, и со временем начнет удаляться, его интерес исчезнет.

Старайтесь поговорить откровенно и разобраться в причинах. Возможно, чувства угасли и вам следует завершить отношения.

Вы прилагаете много усилий

Зажигательные разговоры о планировании свиданий, сообщениях, маленьких сюрпризах - все, чтобы любимый человек чувствовал себя особенным. Когда это происходит взаимно - это проходит без усилий.

Если все это делаете только вы, это односторонние отношения. Вам стоит выразить свою обеспокоенность партнеру и, возможно, он станет более активным в ваших отношениях.

Вы не можете рассчитывать на партнера

Вы всегда рядом с любимым человеком, готовы обеспечить его заботой и поддержкой. Однако неспособность вашего партнера удовлетворить ваши потребности и ощущение, что вы не можете на него рассчитывать - признак односторонних отношений.

Партнера не волнуют проблемы в отношениях

Когда вы пытаетесь поговорить откровенно или предлагаете разобраться в очевидных проблемах - вас не слышат. Партнер решает не воспринимать это или даже может устроить скандал за то, что вы раздражаетесь и цепляетесь. Он обвиняет вас во всех проблемах, может даже сказать, что вы их придумали.

Вас ограничивают

Ваш партнер знает все о вас, ваших друзьях, вашей семье, работе, даже самых сокровенных секретах и мелочах каждого вашего дня. Но вас в свою жизнь он не пускает. У партнера есть своя тайная жизнь, о которой вы ничего не знаете и с вами этой информацией делиться не хотят.

При этом вы можете чувствовать себя не особым человеком, а как кто-либо в его жизни. Это - признак односторонних отношений.

Вы вынуждены часто просить прощения

Время от времени вы вынуждены извиняться, даже за самые глупые вещи и это - серьезный признак односторонних отношений. Ваш партнер склонен находить недостатки во всем, что вы делаете, заставляет вас чувствовать себя виноватым и плохо относиться к себе. Любой унижающий вас партнер не стоит времени и вложения энергии.

Вы оправдываете его поведение

Вы оправдываетесь и пытаетесь убедить друзей и семью, что ваш партнер действительно заботится о вас. В душе вы понимаете, что это не так. Настоящая любовь проявляется и не требует, чтобы вы ее кому-то объясняли.

Ваше значение в жизни партнера ограничено

На первом месте - родители, потом идут друзья, работа, увлечения, а вы - где-то после всего остального. А еще партнеру совершенно не стыдно обидеть вас или сказать что-нибудь неприятное во время семейного собрания или во время официальной встречи - вы точно несете бремя односторонних отношений.

Нет помощи

Ваш партнер никогда не сомневается просить вас об услугах, помощи, просит уделить ваше время и внимание. А когда просите вы - он всегда "слишком занят" или нет времени.

Никто не занят настолько, чтобы не уделить внимание близкому человеку. Все дело в том, есть ли желание его уделять. Когда любишь - это естественно, когда времени всегда нет - нет и чувств.

Вы всегда в стрессе

Вы часто подвергаете сомнению свои решения и спрашиваете себя, действительно ли ваш партнер имеет к вам чувства. Вы не должны чувствовать себя нелюбимыми в отношениях и не должны соглашаться на что-либо меньшее.

Партнер умаляет вас и ваше мнение

Вас должны слышать - всегда. Если партнер не считается с тем, что вы думаете, говорите и чувствуете, то это односторонние отношения.

Если вас унижают за то, что у вас другое мнение, то это очень плохо для ваших отношений.

В ответ на слова о любви вы слышите "да", "хмм" или "ага"

Когда вы пытаетесь выразить свои чувства к партнеру и не получаете положительных ответов, то велика вероятность, что чувств у партнера нет. Он больше вами не интересуется и пренебрегает вашими усилиями.

На самом деле нетрудно сказать три волшебных ответных слова. Когда это очень тяжело - там нет любви.

Что делать с односторонними отношениями

Большинство таких отношений - это тупик, потому что у них нет будущего. Конечно, бывает так, что у партнера тяжелый период, депрессия, из-за которой он очень углубился в себя или временные проявления безразличия.

Откровенный разговор и обсуждение проблем в отношениях, четкое объяснение, чего вам не хватает и предложения, как это изменить - могут исправить ситуацию. Если партнер показывает понимание, уверяет вас в своих чувствах и готов работать с вами вместе для того, чтобы все наладить.

Если понимания, поддержки и желания с другой стороны нет, или есть только пустые обещания - вам стоит подумать о том, как закончить этот этап жизни и начать с чистого листа в одиночку.